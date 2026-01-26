Потепления не будет: прогноз погоды на эту неделю

Наибольшее количество снега ожидается в южной части Латгалии и Земгале, недалеко от литовской границы. Наименьшее количество осадков на этой неделе выпадет в северных Курземе и Видземе. В понедельник и вторник местами возможен ледяной дождь или мокрый снег. В некоторых районах ожидается небольшая метель.

На побережье Курземе в Рижском заливе будет дуть слабый или умеренно сильный восточный, северо-восточный ветер с порывами до 14-16 метров в секунду.

В первой половине недели температура воздуха составит от -3 до -12 градусов, в Северной Видземе — до -16 градусов. Во второй половине недели погода похолодает. Начиная с 30 января, температура воздуха местами может опуститься до -20-25 градусов, самые сильные заморозки ожидаются в восточных регионах.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии ожидается похолодание на 6-8 градусов по сравнению с нормой. Средняя температура воздуха в феврале также прогнозируется на несколько градусов ниже обычной.

В этом году январь в Латвии, вероятно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.

