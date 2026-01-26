Женщины ежегодно теряют 75 миллионов лет здоровой жизни. А на их здоровье тратят всего 6% денег

По новым данным, женщины по всему миру ежегодно теряют около 75 миллионов лет здоровой жизни. В пересчёте на человека — примерно одна неделя здоровья в год на каждую женщину.

Женщины и девочки составляют почти половину населения планеты. Они живут дольше мужчин, но при этом проводят на четверть больше жизни в состоянии болезни или инвалидности.

Инвестиции при этом выглядят неожиданно скромно. На женское здоровье приходится около 6% частных вложений в здравоохранение, а компании, которые занимаются только этой сферой, получают менее 1% инвестиций. Такие оценки приводятся в совместном отчёте World Economic Forum и Boston Consulting Group.

Проблема не в отсутствии рынка. Аналитики подсчитали, что даже в одной стране — США — улучшение диагностики и лечения всего четырёх состояний у женщин могло бы принести экономике более 100 млрд долларов.

При этом есть заболевания, которые поражают женщин чаще или исключительно: эндометриоз, менопауза, гормональные нарушения, некоторые виды рака. Пять таких состояний формируют около 14% общей нагрузки болезнями, но получают менее 1% профильного исследовательского финансирования.

В сфере медицинских стартапов перекос ещё заметнее. В 2023 году на компании, работающие с женским здоровьем, пришлось около 2% венчурных инвестиций в health-tech при общем объёме рынка более 40 млрд долларов.

За последние годы частный сектор вложил в здравоохранение почти 3 трлн долларов, из которых на женское здоровье ушло примерно 175 млрд. И даже эти деньги в основном сосредоточены в репродуктивной сфере и онкологии, тогда как массовые темы — менструальное здоровье, менопауза, гормональные расстройства — остаются на периферии.

Парадокс продолжается и в науке. Анализ более тысячи клинических исследований показал, что женщины составляют около 41% участников, даже в тех областях, где они болеют чаще мужчин.

Авторы отчёта называют происходящее не заговором и не ошибкой, а крупной рыночной неэффективностью. Технологии есть, деньги есть, но они движутся в других направлениях.

А женщины тем временем продолжают терять здоровье — неделю за неделей.