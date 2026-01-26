Рижский зоопарк приглашает выбрать имена для детенышей капибар

Пятерым малышам — трём мальчикам и двум девочкам — нужно придумать имена.

Рижский зоопарк приглашает вас посетить одну из страниц зоопарка в социальных сетях и оставить свои предложения по именам для детенышей капибар в комментариях. Идеи принимаются до 31 января.

При выборе имен сотрудники зоопарка рекомендуют дать волю фантазии или вдохновиться родиной капибар — Южной Америкой. Вы также можете подобрать имена, соответствующие именам трех взрослых капибар, которые в настоящее время живут в зоопарке: Оскар, Тиндра и Трусе.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года у одной из капибар, обитающих в Рижском зоопарке, родился детеныш, а всего через несколько недель к нему присоединились еще четыре. Менее чем за месяц количество капибар в зоопарке увеличилось с трех до восьми.

Напомним, капибра, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых, один из двух теперь существующих видов рода водосвинки. Капибара — самый крупный среди современных грызунов, сообщает Википедия. Взрослые особи достигают веса 35-66 кг!