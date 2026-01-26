Власти австралийского штата Квинсленд объявили: целая стая динго с острова К’гари будет уничтожена. Повод — трагическая гибель 19-летней канадской туристки Пайпер Джеймс.

Девушку нашли мёртвой у воды. Судмедэкспертиза показала: причина смерти — утопление. На теле обнаружены повреждения, совместимые с укусами динго, но сами укусы, по оценке экспертов, не стали непосредственной причиной смерти.

Тем не менее власти решили: стая представляет «неприемлемый риск для общественной безопасности».

Речь идёт о десяти животных. Шесть из них уже уничтожены.

Остров К’гари находится примерно в 380 километрах от Брисбена. Здесь обитает около 200 динго — и для коренного народа бутчулла эти животные священны. Они называют их вонагари, и именно динго отдельно упомянуты в статусе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но традиционных владельцев острова, по их словам, о решении никто не предупредил.

Представители народа бутчулла заявили, что узнали о происходящем постфактум — несмотря на то, что остров находится под совместным управлением государства и коренных жителей. Решение назвали «отстрелом» и «позором».

Сами власти настаивают: в последние дни рейнджеры наблюдали у этой группы животных агрессивное поведение. Потому было принято «тяжёлое, но необходимое» решение.

Динго всё чаще попадают в сводки новостей. Нападения на людей происходят регулярно, но смертельные случаи — крайне редки.

Самый известный — трагедия 1980 года, когда динго убил младенца Азарию Чемберлен. Тогда её мать ошибочно обвинили в убийстве, и эта история на десятилетия расколола Австралию.

В 2001 году на том же острове динго напал на девятилетнего мальчика. Тогда власти уничтожили около 30 животных — решение вызвало шквал критики и протесты экологов.

С тех пор на К’гари появились заборы, предупреждающие знаки, ограничения для туристов. Но полностью решить проблему не удалось.

Учёные и защитники природы утверждают: дело не в животных.

По их словам, главная причина конфликтов — массовый туризм. Люди кормят динго, приближаются к ним, фотографируются, нарушают правила. А затем — удивляются последствиям.

Экологи предупреждают: популяция динго на острове уже находится под угрозой. Уничтожение целых семей сокращает генетическое разнообразие и делает животных более уязвимыми к болезням и вырождению.

По некоторым оценкам, без изменений в управлении островом местная популяция может исчезнуть в течение 50–100 лет.

Будет ли уничтожение стаи реальным решением — или лишь символическим жестом после трагедии — каждый решит сам.