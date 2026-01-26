Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

26 января, 2026 18:36

Новости Латвии

LETA

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

По словам Спрудса, тот факт, что эта конференция впервые в истории проходит в Латвии, является серьёзным признанием научного потенциала страны.

Квантовые технологии лежат в основе вычислений и криптографии и играют важную роль в сфере обороны. Министр отметил, что они крайне важны для формирования устойчивого и безопасного государства, а НАТО определила квантовые технологии как один из приоритетов в области развития технологий.

С октября 2023 года Министерство обороны (МО) совместно с 13 партнёрскими организациями подписало Меморандум о взаимопонимании по развитию квантовых технологий в Латвии. Это сотрудничество уже принесло заметные результаты и наглядно демонстрирует, насколько эффективным может быть взаимодействие академической среды, промышленности и государства, отметил Спрудс.

Он подчеркнул, что подобные конференции необходимы для соединения научных исследований с реальными потребностями, в том числе потенциальных конечных пользователей — таких как оборонные и структуры безопасности. При этом высоко оценивается внимание к молодым исследователям, участию студентов, предоставлению стипендий и вовлечению женщин в квантовую науку.

По словам Спрудса, конференция является не только научным мероприятием, но и платформой для сотрудничества и формирования долгосрочного видения.

Как сообщило Министерство обороны агентству LETA, QIP — это конференция, объединяющая исследователей и технологические компании для обсуждения новейших достижений в области квантовых вычислений, криптографии, теории информации, математики и физики.

С момента проведения первой конференции в 1998 году в датском Орхусе конференция по квантовой обработке информации стала крупнейшей глобальной платформой квантовых исследований, отмечает МО. В Латвии конференция проходит впервые и соберёт около 900 участников из 42 стран, включая США, Австралию, Канаду, Данию, Францию, Германию, Бельгию, Финляндию, Индию, Израиль, Италию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, Польшу, Великобританию, Швейцарию, Сингапур, Молдову, Непал, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Латвию, Литву, Эстонию и другие страны.

Основная программа конференции длится пять дней — с 26 по 30 января. В рамках четырёх параллельных сессий выступят более 140 докладчиков, также будет представлено свыше 440 стендовых докладов.

Среди приглашённых спикеров — директор по квантовым вычислениям компании Google Quantum AI Серджио Бойксо и директор образовательных и учебных программ Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо Джон Ватрос.

Бойксо расскажет о новейших экспериментах квантовой группы Google, в которых показано, как с помощью квантовых компьютеров выполнять вычисления, практически недоступные для классических компьютеров, а также о практическом применении таких вычислений в химии. Ватрос поделится своим 30-летним опытом и взглядами на развитие квантового образования, создание учебных курсов и роль образования в становлении этой научной области.

Особое внимание на конференции уделяется возможностям участия молодых исследователей, чтобы стимулировать интерес студентов к квантовым технологиям и их вовлечённость в научную деятельность. Ежегодно формируется стипендиальный фонд для поддержки наиболее мотивированных студентов, желающих принять участие в конференции.

