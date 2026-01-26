В господский дом не желаете-с? Продается усадьба с пятивековой историей

Примерно в двух часах пути от Риги и всего в пяти километрах от Руиены, на территории в 27 гектаров, находятся шесть исторических построек. Среди них — внушительный господский дом конца XIX века (1895 год), дом для обслуживающего персонала, кузница, хозяйственные строения, пивоварня и частично уцелевший просторный скотный двор. Эти здания до сих пор хранят атмосферу и следы когда-то активной усадебной жизни.

Центральное место в комплексе занимает живописный парк возрастом около 150 лет, где растут вековые дубы, ясеня и липы. По территории протекает река Виркупите, а пруды добавляют пейзажу уюта и гармонии. К усадьбе ведёт удобная асфальтированная дорога.

Усадьба Виркену — это не просто покупка недвижимости, а редкий шанс вдохнуть новую жизнь в историческое наследие Латвии: здесь можно реализовать проект гостиницы, культурного пространства, частной резиденции или создать место, где история и современность органично дополняют друг друга.