Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Редакция PRESS 26 января, 2026 20:27

Важно 0 комментариев

LETA

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Конечно, об этом знала министр иностранных дел [Байба Браже], я думаю, что об этом знали абсолютно все, кто имеет к этому отношение. Безусловно, она [Миериня] согласовала его... Наверняка был звонок и подвергнутому санкциям защитнику Трампа Айвару [Лембергсу], так что там был задействован весь спектр.  

[Раньше] на внешнюю политику распространялось некое неписаное табу, что кто-то мог бы выйти с каким-то вопросом, не согласовав его. Даже для кого-то из так называемой большой внешнеполитической пятерки (президент страны, министр иностранных дел, премьер-министр, председатель Сейма, председатель Комиссии по иностранным делам Сейма) было неформально запрещено без согласования, консультаций или совместного соглашения по какому-либо вопросу выходить и начинать такие действия, как те, которые сейчас происходят вокруг подписанного Мерниной письма. Поэтому и был создан такой формат «большой пятерки».

Я помню из своего опыта, когда я вступил в должность премьер-министра, что одной из первых тем было распределение ролей между президентом и премьер-министром. Я немного стесняюсь сказать, что тогда было лучше, но тогда действительно было совершенно ясно, в каких форматах работает премьер-министр, а в каких – президент, но также было совершенно ясно, кто тогда был главным источником информации для обоих – это был министр иностранных дел [Ринкевич]. В данном случае, если министр иностранных дел занимается интригами, неясно, кто именно – президент, который в настоящее время берет все эти вопросы в свои руки, или премьер-министр, которая также хочет быть главной во всех этих внешнеполитических отношениях.

Вывод – самое большое несчастье в том, что внешняя политика для нас стала вопросом внутренней политики».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске
ЧП и криминал

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления
Важно

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Важно

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Читать

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Читать

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Читать

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Читать