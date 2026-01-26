Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Вадефуль сказал, что Германия готова внести свой вклад в гарантии безопасности, но полное содержание документов, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, включая возможное соглашение с США, на данный момент неизвестно. Он отметил, что после изучения документов Германия вместе со своими партнерами по "коалиции желающих" примет решение о своем вкладе и возможных действиях.

Вадефуль сказал, что соглашение о гарантиях безопасности может стать основой для мира, но первым предварительным условием является готовность России договариваться о мире. Он отметил, что имеющаяся в открытом доступе информация о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах не свидетельствует о готовности России пойти на компромисс по важнейшим территориальным вопросам, и указал, что без такого желания переговоры могут затянуться или не дать результатов. Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что Европа должна быть готова продолжать оказывать поддержку Украине, и отметил, что эффективные мирные переговоры будут возможны только в том случае, если Россия поймет, что Европа едина на стороне Украины.

В свою очередь, Браже отметила, что поддержка Украины со стороны Латвии последовательна и основана на консенсусе между обществом и правительством. Поддержка Украины составляет почти 1% от валового внутреннего продукта и будет продолжена. Министр подчеркнула, что война, которую Россия ведет в центре Европы, недопустима.

Что касается оценки возможных мирных соглашений или соглашений о безопасности, то, по словам Браже, Латвия будет оценивать их, во-первых, с точки зрения их влияния на безопасность Латвии и, во-вторых, с точки зрения их влияния на существование Украины как независимого демократического государства. Она упомянула о том, что Украина будет иметь право на сохранение своего потенциала сдерживания, включая возможность содержать вооруженные силы численностью 800 000 или более человек, и добавила, что в настоящее время Украина является страной с самыми большими и мощными вооруженными силами в Европе. Существование этих сил является первым сдерживающим фактором и первой гарантией безопасности, отметила Браже.

Министр иностранных дел Латвии сказала, что военная поддержка Украины должна будет продолжаться даже после возможного перемирия. Латвия заявила о своем возможном участии в предоставлении гарантий безопасности, в том числе в области восстановления украинских вооруженных сил или так называемых регенерационных возможностей, не исключая при этом других форм участия в зависимости от содержания окончательного соглашения, сказала Браже.

Отвечая на вопрос о действиях против российского теневого флота, Вадефуль сказал, что гибридная угроза в регионе Балтийского моря реальна, включая повреждение подводных кабелей, и что суда теневого флота намеренно обходят санкции. Он подчеркнул, что такие суда представляют не только угрозу безопасности, но и экологические и экономические риски, учитывая их техническое состояние и готовность экипажей. Министр иностранных дел Германии подчеркнул необходимость более эффективной борьбы с теневым флотом, в том числе путем применения норм морского права к судам с неясным статусом флага.

Браже заявила, что Латвия поддерживает быстрые и как можно более решительные действия против теневых судов.

Она упомянула отчет Бюро по защите Сатверсме за 2025 год, в котором говорится, что невоенная угроза со стороны России продолжает расти, хотя в настоящее время нет прямой угрозы военного нападения ни на Латвию, ни на НАТО.

Вадефуль добавил, что у России нет краткосрочных планов нападения на территорию НАТО, но подчеркнул необходимость бдительности перед лицом гибридных угроз.