Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

© LETA 26 января, 2026 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Вадефуль сказал, что Германия готова внести свой вклад в гарантии безопасности, но полное содержание документов, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, включая возможное соглашение с США, на данный момент неизвестно. Он отметил, что после изучения документов Германия вместе со своими партнерами по "коалиции желающих" примет решение о своем вкладе и возможных действиях.

Вадефуль сказал, что соглашение о гарантиях безопасности может стать основой для мира, но первым предварительным условием является готовность России договариваться о мире. Он отметил, что имеющаяся в открытом доступе информация о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах не свидетельствует о готовности России пойти на компромисс по важнейшим территориальным вопросам, и указал, что без такого желания переговоры могут затянуться или не дать результатов. Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что Европа должна быть готова продолжать оказывать поддержку Украине, и отметил, что эффективные мирные переговоры будут возможны только в том случае, если Россия поймет, что Европа едина на стороне Украины.

В свою очередь, Браже отметила, что поддержка Украины со стороны Латвии последовательна и основана на консенсусе между обществом и правительством. Поддержка Украины составляет почти 1% от валового внутреннего продукта и будет продолжена. Министр подчеркнула, что война, которую Россия ведет в центре Европы, недопустима.

Что касается оценки возможных мирных соглашений или соглашений о безопасности, то, по словам Браже, Латвия будет оценивать их, во-первых, с точки зрения их влияния на безопасность Латвии и, во-вторых, с точки зрения их влияния на существование Украины как независимого демократического государства. Она упомянула о том, что Украина будет иметь право на сохранение своего потенциала сдерживания, включая возможность содержать вооруженные силы численностью 800 000 или более человек, и добавила, что в настоящее время Украина является страной с самыми большими и мощными вооруженными силами в Европе. Существование этих сил является первым сдерживающим фактором и первой гарантией безопасности, отметила Браже.

Министр иностранных дел Латвии сказала, что военная поддержка Украины должна будет продолжаться даже после возможного перемирия. Латвия заявила о своем возможном участии в предоставлении гарантий безопасности, в том числе в области восстановления украинских вооруженных сил или так называемых регенерационных возможностей, не исключая при этом других форм участия в зависимости от содержания окончательного соглашения, сказала Браже.

Отвечая на вопрос о действиях против российского теневого флота, Вадефуль сказал, что гибридная угроза в регионе Балтийского моря реальна, включая повреждение подводных кабелей, и что суда теневого флота намеренно обходят санкции. Он подчеркнул, что такие суда представляют не только угрозу безопасности, но и экологические и экономические риски, учитывая их техническое состояние и готовность экипажей. Министр иностранных дел Германии подчеркнул необходимость более эффективной борьбы с теневым флотом, в том числе путем применения норм морского права к судам с неясным статусом флага.

Браже заявила, что Латвия поддерживает быстрые и как можно более решительные действия против теневых судов.

Она упомянула отчет Бюро по защите Сатверсме за 2025 год, в котором говорится, что невоенная угроза со стороны России продолжает расти, хотя в настоящее время нет прямой угрозы военного нападения ни на Латвию, ни на НАТО.

Вадефуль добавил, что у России нет краткосрочных планов нападения на территорию НАТО, но подчеркнул необходимость бдительности перед лицом гибридных угроз.

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

