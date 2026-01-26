Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Зима здесь редко выглядит угрожающе. Нет ощущения экстремума — просто холод, ветер, привычные маршруты. Но именно такие условия работают исподволь: ветер усиливает охлаждение, влага пробивает защиту, а время на улице незаметно растягивается. Сначала пропадает чувствительность, и в этот момент многие решают, что «ничего страшного, просто замёрз».

Когда обморожение уже произошло, инстинкты часто подводят. Хочется растереть кожу, согреть её как можно быстрее или просто перетерпеть. Но врачи подчёркивают: именно эти действия чаще всего ухудшают ситуацию. Обморожение — это момент, когда бытовая история внезапно становится медицинской, и дальше действуют уже другие правила.

Что делать правильно, если обморожение уже произошло:

1️⃣ Прекратить контакт с холодом. Как можно быстрее уйти в тепло и остановить охлаждение — без «ещё немного» и «дойду сам».

2️⃣ Не растирать и не травмировать кожу. Ни снегом, ни руками, ни тканью — повреждённые ткани в этот момент особенно уязвимы.

3️⃣ Не греть резко. Огонь, батарея, очень горячая вода могут усилить повреждение, даже если кажется, что так станет лучше.

4️⃣ Обратиться к врачу. Если чувствительность была потеряна, появилась боль, изменение цвета кожи или онемение — ситуацию нужно передать в медицинскую плоскость, не надеясь, что «само пройдёт».

Обморожение — не про героизм и не про терпение.

Это тот случай, когда осторожность работает лучше силы.