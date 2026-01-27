Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Как указал председатель комиссии Каспарс Бришкенс, без этого финансирования первый этап "Rail Baltica" к 2030 году завершен не будет и может быть отложен до 2050 года. Ряд других депутатов также выразили уверенность, что первый этап проект не может быть завершен к 2030 году.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич и заместитель госсекретаря Минсообщения Гатис Силов сказали на заседании, что не могут назвать конкретный объем недостающего финансирования, поскольку это информация ограниченного доступа.

Они добавили, что в настоящее время предпринимаются очень активные усилия по привлечению финансирования, и наибольшие надежды возлагаются на следующую многолетнюю финансовую схему ЕС, которая начнется с 2028 года, на Фонд военной мобильности и Европейский инструмент соединения инфраструктуры.

Как сообщил Силов, выделенных Латвии 680 млн евро достаточно для строительства 52,66 км железнодорожной линии.

В настоящее время начинается строительство первых 33 км.