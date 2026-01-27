Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Для того чтобы инициатива была представлена ​​на рассмотрение в Сейме, необходимо собрать не менее 10 000 подписей.

Автором инициативы является Лаура Яуце, которая утверждает, что порог для возмещения допустимых расходов не повышался с 2017 года, когда он был увеличен на 300 евро. Яуце отмечает, что в то же время цены на консультации и осмотры врачей значительно выросли за последние пять лет.

Как отмечает автор, очереди к государственным врачам и на обследования очень длинные, в результате чего большому количеству людей приходится пользоваться платными медицинскими услугами. Как указывает Яуце, стоимость медицинских услуг на человека в год иногда достигает более 1000 евро, поэтому она призывает повысить порог для возмещения расходов.

Автор предлагает повысить порог для возмещения допустимых расходов с 600 евро до 1500-1700 евро, поскольку из-за текущих цен на медицинские услуги практически невозможно вернуть даже половину переплаченного налога в течение года.

«Повышение порога допустимых расходов позволит некоторым людям не бояться пользоваться платными медицинскими услугами, поскольку они будут знать, что смогут вернуть больше, чем переплаченные налоги, тем самым своевременно заботясь о своем здоровье, а не способствуя возможному развитию хронических заболеваний», — говорится в инициативе.

