Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

На встрече обсуждалась реализация мер, входящих в план действий по экономическому росту восточных приграничных районов Латвии до 2025 года, а также текущая ситуация с мерами по борьбе с мобильностью в восточном приграничье, доступность образования и здравоохранения, вопрос регионального транспорта в Латгале, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич также выслушал мнения депутатов Латгальской подкомиссии о будущем концертного зала "Gors".

Президент Латвии повторил, что "Gors" является региональным и национальным культурным центром. "Никто не хочет отнимать концертный зал "Gors", но его нужно сохранить его как центр латышской и латгальской идентичности в государственном масштабе. Поэтому государство должно найти такую модель управления, которая обеспечит дальнейшее функционирование этого концертного зала в соответствии с целями государственной культурной политики", - сказал президент Латвии.

Как сообщалось ранее, Министерство культуры попросило самоуправление ответить на предложение об участии государства в управлении "Gors", но Резекненское самоуправление пока не ответило по существу этого предложения, попросив дать дополнительные разъяснения.