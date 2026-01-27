Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

«Детей учат декламировать стихи в актовом зале, а нужно учить выживанию в лесу»: крик души матери

Редакция PRESS 27 января, 2026 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

«Почему мы по-прежнему учим детей декламировать стихи в актовом зале, а не разжигать костёр и выживать в лесу? Учитывая то, что происходит, содержание образования должно быть совершенно другим», — пишет в сети Threads женщина под ником Terrafirmamea.

Ну, геополитическая ситуация такая, что стихи многим и в самом деле могут показаться неактуальными перед навыками выживания в лесу. Но большинство комментаторов с такой постановкой вопроса не согласились. 

«Потому что разводить костры в актовом зале запрещено правилами пожарной безопасности».

«Знаете ли вы, что родители тоже могут учить своих детей? Не все нужно учить в школе».

«Зачем еще разводить костры в лесу, если на тех же уроках физкультуры половина класса получает освобождение от занятий, чтобы не пораниться, не сломать ноги, если нужно играть в мяч, и не задыхаться, если нужно бегать?»


«Есть яурсанрдзе, где можно отлично освоить все, о чем вы упомянули выше. И они пойдут в лес, где разведут костер и будут вспоминать день баррикад. Актовый зал и работа педагогов тоже вносят свой вклад. Так же, как и вы. Так же, как и общество».

«Родители тоже должны чему-то учить, нельзя полагаться только на школу».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии
Важно

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать
Важно

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (2)

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Важно

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Читать
Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Читать

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Читать

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Читать

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Читать

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Читать

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Читать