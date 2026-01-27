«Детей учат декламировать стихи в актовом зале, а нужно учить выживанию в лесу»: крик души матери

Ну, геополитическая ситуация такая, что стихи многим и в самом деле могут показаться неактуальными перед навыками выживания в лесу. Но большинство комментаторов с такой постановкой вопроса не согласились.

«Потому что разводить костры в актовом зале запрещено правилами пожарной безопасности».

«Знаете ли вы, что родители тоже могут учить своих детей? Не все нужно учить в школе».

«Зачем еще разводить костры в лесу, если на тех же уроках физкультуры половина класса получает освобождение от занятий, чтобы не пораниться, не сломать ноги, если нужно играть в мяч, и не задыхаться, если нужно бегать?»



«Есть яурсанрдзе, где можно отлично освоить все, о чем вы упомянули выше. И они пойдут в лес, где разведут костер и будут вспоминать день баррикад. Актовый зал и работа педагогов тоже вносят свой вклад. Так же, как и вы. Так же, как и общество».

«Родители тоже должны чему-то учить, нельзя полагаться только на школу».