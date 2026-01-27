Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Редакция PRESS 27 января, 2026 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Добриндт объявил о намерении властей дать жесткий ответ на угрозу со стороны левых экстремистов. По его словам, силовые структуры в целях эффективной борьбы с левым экстремизмом будут усилены за счет дополнительного персонала без ущерба для выполнения задач на других направлениях.

Министр также сообщил о планах расширить полномочия следственных органов, в том числе в сфере цифрового анализа данных, автоматического распознавания лиц и хранения IP-адресов.

Расследование и розыск подозреваемых

В связи с атакой на энергосистему Добриндт анонсировал масштабную информационную кампанию в Берлине и Бранденбурге, посвященную награде, объявленной Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA) . BKA усилит штат для круглосуточного приема сообщений от граждан.

Министр отметил, что от последствий атаки пострадали более 100 000 человек. В результате поджога кабельного моста в Берлине без электричества временно остались около 45 000 домохозяйств и 2 200 коммерческих объектов.

Ответственность за атаку взяла на себя левоэкстремистская группа Vulkan. Федеральное и земельное ведомства по уголовным делам, а также Федеральное ведомство по охране конституции сочли заявление о причастности достоверным.

 Деятельность группы Vulkan

Федеральная прокуратура ведет расследование по подозрениям в участии в террористической организации, антиконституционной диверсии, поджоге и нарушении работы общественно значимых объектов.

Совместно с BKA прокуратура призвала граждан сообщать любую информацию, способную помочь следствию. Прием сообщений продлится до 24 февраля. Информацию можно передать по телефону, онлайн или через любое отделение полиции.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, группа Vulkan действует с 2011 года и причастна к серии поджогов в Берлине и Бранденбурге. Ее целями, как правило, становятся кабельные коммуникации вдоль железнодорожных линий, радиомачты, линии передачи данных, а также служебный транспорт компаний. В прошлом участники группы также брали на себя ответственность за два нападения на завод Tesla в Грюнхайде.

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

