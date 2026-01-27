Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС и Индия договорились о масштабном торговом соглашении

© Deutsche Welle 27 января, 2026 13:05

Scanpix (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)

Евросоюз и Индия договорились о заключении всеобъемлющего торгового соглашения, нацеленного на расширение экономического сотрудничества на фоне торговых конфликтов с США . Соглашение предусматривает отмену или снижение пошлин более чем на 96 процентов товаров в двусторонней торговле, сообщили стороны во вторник, 27 января.

В ЕС ожидают, что экспорт европейских товаров в Индию к 2032 году удвоится, а компании смогут ежегодно экономить до 4 млрд евро на таможенных сборах. Особую выгоду от сделки, как считают, получат немецкие автопроизводители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Индия согласилась поэтапно снизить импортные пошлины на автомобили с нынешних 110 до 10 процентов.

Снижение пошлин и новые рынки

Значительное облегчение условий предусмотрено и для алкогольной продукции: пошлины на вино будут немедленно снижены со 150 до 75 процентов, а в дальнейшем - поэтапно до 20 процентов. будут также сокращены тарифы на машины и оборудование, электронику, химическую продукцию, железо и сталь.

"Европа и Индия сегодня творят историю", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она отметила, что формируется зона свободной торговли, охватывающая около двух млрд человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал соглашение "матерью всех сделок" и подчеркнул, что оно открывает новые возможности для 1,4 млрд жителей Индии и миллионов европейцев.

Вступление в силу и политический контекст

По оценке внешнеторгового директора Немецкой торгово-промышленной палаты Фолькера Трайера (Volker Treier), соглашение станет "настоящим game changer" для компаний, выходящих на индийский рынок.

До формального вступления соглашения в силу предстоит юридическая проверка текстов, которая может занять пять-шесть месяцев, отмечает агентство reuters. Реализация договора ожидается в течение одного года. Объем торговли между ЕС и Индией в финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов.

Соглашение достигнуто на фоне глобальной торговой перестройки. ЕС и Индия стремятся диверсифицировать экономические связи после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на партнеров, включая введение и угрозы введения пошлин. Переговоры между Индией и США о торговом соглашении ранее зашли в тупик.

Значение для Индии и ЕС

Переговоры между ЕС и Индией были возобновлены в 2022 году после девятилетнего перерыва и ускорились после введения США 50-процентных пошлин на ряд индийских товаров.

По словам эксперта по торговле Аджая Шриваставы, соглашение с ЕС станет для Индии важным компенсирующим фактором, позволяющим смягчить последствия американских мер, особенно для трудоемких отраслей.

Для ЕС это уже второй крупный торговый успех за короткое время: ранее Брюссель завершил переговоры с блоком латиноамериканских государств Меркосур , а в последние годы подписал соглашения с Индонезией, Мексикой и Швейцарией. Индия, в свою очередь, расширила торговые связи с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом.

Главные новости

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии
Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

