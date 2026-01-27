Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А правда ли мы с Америкой? За что мастер стратегических коммуникаций хвалит Миериню (1)

Редакция PRESS 27 января, 2026 13:32

Важно 1 комментариев

LETA

Руководитель ведущей консалтинговой компания в сфере бизнес-консультаций и стратегических коммуникации Amber Advisory Армандс Гутманис считает, что Миериня, поддержавшая политику Трампа в отношении Гренландии, была права. И в своей статье на pietiek.com объясняет почему.

"Нынешнее руководство США настойчиво продвигает свои интересы, и это во многих европейских кабинетах вызвало спазмы, оставив на заднем плане вопрос: в той ли мере мы поддерживаем и помогаем американцам, или всё-таки нет. В этом аспекте выступление председателя Сейма Д. Миерини по сути своей правильно и уместно.

Д. Миериня выступила в нетрадиционном жанре — подписав письмо в поддержку президента Трампа. Возможно, это раздражает часть политиков и общества. Странно, но в латвийской политике оказалось не слишком много тех, кто нёс бы флаг Трампа, хотя Трамп с трудом скрывает свою жажду комплиментов.

Из немногих реплик в СМИ о действиях Д. Миерини можно почувствовать какие-то предвыборные настроения с оттенком обиды, ревности. Тем не менее стоит отметить, что реакция министра иностранных дел была взвешенной: ведущим государственным должностным лицам следует обсудить эту тему, и тогда станет ясна позиция, как действовать. И здесь снова уместно добавить, что у Латвии сейчас лучший министр иностранных дел.

Кто будет нашим гегемоном?

Латвийский чиновник высказал поддержку американскому президенту, но почему нужно поддерживать президента США Трампа? Ответ кажется очевидным — нынешние правящие кланы под его руководством пытаются сохранить и укрепить американскую гегемонию на своей территории, прежде всего в Западном полушарии.

Логично задать вопрос: если США не будут гегемоном на нашей территории и если мы не будем в тени американской гегемонии, то тогда в чьей?

Раньше и сейчас в последние годы Латвия частично плывёт, ориентируясь на британский внешнеполитический азимут. Исторически это уже не в первый раз. Несколько лет под британским руководством функционирует нечто вроде «мини-НАТО» в составе скандинавов, балтийцев, Нидерландов. Мы в безопасной компании.

Способность британцев управлять международными событиями в различных регионах мира во имя собственных интересов не имеет себе равных и вызывает восхищение, особенно в регионе Балтийского моря. Совпадение, но полтора года назад президент Э. Ринкевич ездил, как сказали бы в старину, целовать руку британскому королю, а с президентом Трампом по-настоящему не встречался. Совпадение, но наш министр иностранных дел работала послом именно в Великобритании. Столь же случайные совпадения есть в Эстонии, Финляндии.

Однако есть ли ясность в вопросе, действительно ли британцы захотят и смогут гарантировать безопасность и благополучие Латвии и вообще сигнализировали ли они о готовности это делать? И является ли вообще гарантия безопасности и благополучия других стран характерной чертой многовековой британской внешнеполитической практики? Опубликованные летом документы британского правительства по политике безопасности дают ответы.

В Европе руководители многих стран колеблются в положительной оценке президента Трампа, но есть по крайней мере несколько стран, чьи лидеры вошли в своего рода круг друзей Трампа.

Если мы всё ещё хотим оставаться проамериканским государством, то ход председателя Сейма Д. Миерини по содержанию правильный. Сказав «а», Д. Миерине следовало бы сказать и «бэ», без оправданий и увиливаний, изложить версию о том, кто обеспечит нам безопасность и благосостояние. Порядок на Западе и во всём мире находится в процессе глубоких изменений — время услышать ответы снова и снова.

Успехи Трампа

Трамп проводит системную и целенаправленную политику, инициированную и доверенную ему избирателями из централизованного комплекса власти со всеми его четырьмя сегментами — финансовым, военным, цифровым, сегментом спецслужб (...). Не так важно, достигает ли он лично побед (за исключением бизнеса своей семьи). Он как капитан команды, который должен нести флаг, пока команда продолжает гнать вперёд начатое. Это касается нескольких фронтов в войне за переформатирование мирового порядка. Хотя степень оптимизма по поводу его достижений каждый может определять, подбрасывая монетку, на нескольких фронтах у него есть определённый прогресс.

Во-первых, стоит упомянуть введение цифрового доллара, стейблкоинов и тем самым укрепление американского финансового контроля в мире. Более шести лет назад тогдашний глава Банка Англии Марк Карни предлагал план заменить доминирующую позицию доллара США цифровой валютой, поддерживаемой большой группой стран. Сейчас Марк Карни — премьер-министр Канады. Совпадение, что именно на Канаду Трамп сейчас нападает особенно жёстко.

Во-вторых, следует упомянуть внедрение цифровых технологий для контроля над большими массами населения, особенно в ситуациях беспорядков, включая технологии «прогнозирующего полицейского контроля», позволяющие нейтрализовать отдельных лиц еще до того, как они начнут задумываться о совершении «преступлений».

В-третьих, системное ослабление Европы, активное поглощение европейских стран и принуждение их тратить средства на покупку американских ископаемых ресурсов и оружия. 5 % от ВВП Евросоюза на оборону в год — это более чем астрономический триллион евро, и легко предсказать, что Трамп большую часть захочет отдать именно фирмам американского военно-промышленного комплекса.

В-четвёртых, договорённости с Китаем и Россией, содержание которых постепенно может проявиться, в том числе после предстоящей встречи лидеров США и Китая. Трамп недавно упомянул новую концепцию глобального управления — замену старого формата G7 на C4/5, в состав которого помимо США вошли бы Китай, Россия, Индия и, возможно, Япония.

В-пятых, компания SpaceX преодолела значительный рубеж, запустив уже десяти тысячный спутник на низкую околоземную орбиту. У этой системы двойного назначения грандиозные перспективы. Она постепенно апробирована в Украине, Иране и интегрируется с другими цифровыми системами.

В-шестых, Трамп определил международные отношения и политику по-новому. То, что многим кажется шатанием между якобы реальной политикой силы и перманентным водевилем, скорее является постоянным ощупыванием пути вперёд, преодолением сопротивления противников, срыванием до сих пор доминировавшей маски бесконечного морализаторства, которую так хорошо примерили к себе многие политики, в том числе в балтийских странах, полностью с ней слившись (слава богу, не в Латвии). За эту настойчивость Трампом можно только восхищаться. Он меняет свои решения с такой частотой, которую даже Илону Маску было бы трудно математически алгоритмизировать, но это приносит положительную динамику и энергию и возвращает жителям радость смотреть телевизор.

Сейчас правящие кланы в Америке довольно успешно продвигают свои идеи, и это укрепляет американскую гегемонию на доступной ей территории, поэтому странными были бы сомнения в выражении поддержки Соединённым Штатам и их нынешнему президенту, который разрушает старое и устанавливает новый порядок.

Можно возразить и повторить мантру о том, что европейским странам нужно проснуться, собраться, создать свою армию, вооружиться, а также в экономической войне «дать сдачи» американцам. Вспомнить лозунги — Европа должна стать геополитическим игроком. Если ненароком открыть речи и обещания, сказанные восемь или десять лет назад, мы увидим точно те же лозунги.

Один из самых ярких приверженцев этих лозунгов — президент Франции Макрон — спокойно может достать из ящика свои слегка запылившиеся речи, произнесённые восемь лет назад, и они не устарели.

Европа десятилетиями не смогла и не захотела создать свои армии и выйти из роли вассала Америки. Сейчас трудно увидеть основания для того, что это может произойти. Нынешняя правящая политическая элита Европы не имеет таких задач.

Гренландия — но почему бы и нет?

Сейчас в центре дискуссий оказался вопрос о Гренландии — почему именно Гренландия? Часть причин Трамп назвал. Чтобы получить доступ к полезным ископаемым, чтобы получить территорию по соображениям безопасности, в том числе построив систему «Golden Dome».

Важные факторы связаны с низкой температурой Гренландии — здесь есть смысл размещать крупные дата-центры, которым требуется меньше энергии без необходимости в вентиляции. Другая американская ферма дата-центров планируется в Саудовской Аравии при участии Китая.

Старый друг Трампа Р. Лаудер назвал Гренландию «следующей американской границей». Дж. Безос, Б. Гейтс, М. Блумберг и некоторые другие из той же лиги миллиардеров инвестировали в Гренландию, в том числе в компанию по добыче ископаемых KoBold Metals, которая использует искусственный интеллект.

Более того — именно в Гренландии стартап Praxis рассматривает строительство технологически продвинутого города свободы, «цифровой нации» — без налогов, только со своими законами, на 10 000 человек. Praxis связан с П. Тилем, С. Альтманом. Цифровой индустриальный комплекс — спонсор и опора Трампа. В свою очередь, министр торговли в кабинете Трампа Ховард Латник раньше был исполнительным директором Cantor Fitzgerald, то есть представителем финансового комплекса. Эта фирма годами инвестировала в горнодобывающую промышленность Гренландии. Тем, кто против передачи Гренландии американцам, стоит понять, против кого они играют.

Эскалировать экспромт Миерини

У нас начинаются предвыборные дебаты с возможностью обсудить важные выборы о будущем Латвии. В свою очередь, у Д. Миерини есть возможность превратить свой возможно экспромт в серьёзную политическую программу, отвечая избирателю: идёт ли Латвия вместе со всей Европой в неправильном направлении, как утверждает Трамп, или всё-таки в правильном.

