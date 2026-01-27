Проблема уже не в зарплатах: Латвии катастрофически не хватает полицейских

Проведенная Госконтролем ревизия показала, что главная причина — не деньги, а перегрузка, неравномерное распределение кадров и задачи, которые полиции выполнять не следует. В Рижском регионе укомплектовано лишь 44% должностей в сфере расследования и реагирования, тогда как почти тысяча полицейских по всей стране занята административной работой или охраной объектов.

По оценке Госконтроля, зарплаты полицейских больше нельзя назвать низкими. За пять лет на их повышение выделено более 80 млн евро, рост составил в среднем 78%. Сейчас средняя зарплата полицейского на 56% выше средней брутто-зарплаты в госсекторе.

Улучшилась ситуация и с набором: курсанты получают минимум 1120 евро в месяц — это существенно выше минимальной зарплаты в стране и сопоставимо с зарплатой младшего инспектора. В сентябре 2025 года Колледж Госполиции принял рекордное число учащихся за всю историю.

Однако за последние десять лет из службы увольняется больше полицейских, чем приходит.

«Зарплаты выросли, однако без целенаправленного управления кадрами, справедливого распределения нагрузки и оценки того, какие задачи полиция действительно должна выполнять, мы продолжаем перегружать имеющихся полицейских и рискуем, что они преждевременно покинут службу. Возможности компенсировать нехватку кадров привлечением новых полицейских ограничены, поскольку дефицит рабочей силы в Латвии уже ощущается почти во всех отраслях», — отмечает член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

Рига перегружена, регионы — нет

Кадры распределены неравномерно. В региональных управлениях, которые обеспечивают 90% основных функций полиции, укомплектовано лишь 63% должностей в сфере расследования, реагирования и профилактики.

Разрыв между регионами огромен: в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале этот показатель составляет около 83%, а в Рижском регионе, где живет больше всего людей, — только 44%.

При этом нагрузка в Риге существенно выше, а зарплата лишь немного больше, чем в других регионах.

Это мешает привлекать и удерживать сотрудников в столичном управлении.

Полицейские работают не по специальности

Ревизия установила: значительная часть полицейских занята на должностях, которые по сути не требуют их квалификации, повышенного риска или специфической физической подготовки.

Более 700 человек занимаются рутинной административной работой — расследованием административных нарушений, криминалистикой, лицензированием, методической работой. Еще 280 полицейских охраняют различные объекты.

Общество и бизнес должны помочь

Обеспечение безопасности — задача не только полиции. По мнению Госконтроля, в этом должны участвовать и общество, и частный сектор.

Существенный вклад могут внести добровольные помощники полиции — опыт соседних стран подтверждает их эффективность. В Латвии сейчас всего 27 таких помощников, и этот формат недооценен. Госконтроль рекомендует запустить пилотные проекты для поиска эффективных моделей.

Охрану объектов можно передать частным компаниям — это освободит полицейских для основных задач.