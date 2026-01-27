Около 10 тысяч новых опухолей в год: стал ли «зеленый коридор» историей успеха?

Если посмотреть на сегодняшние показатели, то они существенно не отличаются от этого прогноза - ежегодно более чем у 10 тыс. человек в стране впервые диагностируются опухоли и ежегодно от них умирают около 5800 человек, причем каждый четвертый не достиг 65-летнего возраста.

В целом по стране онкологическими заболеваниями страдают около 90 тыс. человек. Система здравоохранения должна работать так, чтобы число смертей сокращалось, а опухоли выявлялись как можно раньше - на начальных стадиях. Именно поэтому десять лет назад, в октябре 2016 года, был введен "зеленый коридор".

Его цель состоит в том, чтобы пациент в течение десяти дней получил оплачиваемые государством услуги для определения диагноза, при этом вне квот лечебных учреждений, и мог немедленно начать лечение. С 1 января 2022 года создан также "желтый коридор" для тех пациентов, у которых после пройденного лечения возник рецидив.

Однако самые большие проблемы у пациентов возникают тогда, когда "зеленый коридор" пройден и необходимо пройти контрольные обследования и проверки у специалистов, чтобы рак не вернулся. Им нередко приходится месяцами ждать в длинных очередях.

В Латвии не хватает радиологов, онкологов-химиотерапевтов, пациенты вынуждены платить за лечение, хотя оно должно быть бесплатным.

У Национальной службы здравоохранения нет данных, сколько таких платных пациентов бывает в год, потому что система учета не работает так, как должна. Однако опрос врачей и пациентов о том, как работает "зеленый коридор", показал, что в основном онкологи, семейные врачи и онкобольные оценивают его положительно.

(Latvijas Avīze)