Около 10 тысяч новых опухолей в год: стал ли «зеленый коридор» историей успеха?

© LETA 27 января, 2026 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Заболеваемость злокачественными опухолями растет по всей Европе, в том числе и в Латвии. Общество стареет, возможности диагностики улучшаются, внедрены программы раннего выявления онкологических заболеваний. По прогнозам, в 2035 году в Латвии будет около 11 тыс. новых случаев рака и около 6 тыс. человек от него умрут.

Если посмотреть на сегодняшние показатели, то они существенно не отличаются от этого прогноза - ежегодно более чем у 10 тыс. человек в стране впервые диагностируются опухоли и ежегодно от них умирают около 5800 человек, причем каждый четвертый не достиг 65-летнего возраста.

В целом по стране онкологическими заболеваниями страдают около 90 тыс. человек. Система здравоохранения должна работать так, чтобы число смертей сокращалось, а опухоли выявлялись как можно раньше - на начальных стадиях. Именно поэтому десять лет назад, в октябре 2016 года, был введен "зеленый коридор".

Его цель состоит в том, чтобы пациент в течение десяти дней получил оплачиваемые государством услуги для определения диагноза, при этом вне квот лечебных учреждений, и мог немедленно начать лечение. С 1 января 2022 года создан также "желтый коридор" для тех пациентов, у которых после пройденного лечения возник рецидив.

Однако самые большие проблемы у пациентов возникают тогда, когда "зеленый коридор" пройден и необходимо пройти контрольные обследования и проверки у специалистов, чтобы рак не вернулся. Им нередко приходится месяцами ждать в длинных очередях.

В Латвии не хватает радиологов, онкологов-химиотерапевтов, пациенты вынуждены платить за лечение, хотя оно должно быть бесплатным.

У Национальной службы здравоохранения нет данных, сколько таких платных пациентов бывает в год, потому что система учета не работает так, как должна. Однако опрос врачей и пациентов о том, как работает "зеленый коридор", показал, что в основном онкологи, семейные врачи и онкобольные оценивают его положительно.

(Latvijas Avīze)

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

