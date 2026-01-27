Страсти в Юрмальской думе: оппозиция требует распустить возглавляемый Трукснисом комитет

Еще до создания комитета оппозиция предполагала, что он создается специально для Труксниса, который прошлой осенью лишился поста председателя думы, так как не получил допуск к гостайне. Оппозиция считает, что создание комитета по стратегическому планированию не принесло явной пользы, так как его функции в значительной мере дублируют существующие комитеты.

"Цели комитета недостаточно определены, что не обеспечивает эффективного использования ресурсов и прозрачности результатов. Кроме того, в обществе и среди депутатов звучат опасения о политической мотивации создания комитета, что может подорвать доверие к институтам самоуправления", - отмечают депутаты оппозиции.

Заседание Юрмальской думы состоится в четверг, 29 января.

Расходы на работу нового комитета запланированы в размере около 23 000 евро в год, включая зарплату руководителя.