Минималка растёт

Медленно, но верно

Минимальная месячная зарплата в 2026 году установлена в размере 780 евро и по сравнению с прошлым годом увеличится на 40 евро. По мнению законодателей, это способствует «постепенному повышению уровня жизни населения и сокращению неравенства доходов». Повышение затронет доходы более чем 100 тысяч человек, получающих за свой труд минимальную зарплату.

Повышение минимальной заработной платы сказывается не только на доходах тех, кто получает собственно минималку. В некоторых сферах это является основным размером зарплаты (торговля, клининг, неквалифицированный рабочий труд). А при составлении коллективного договора работодатели и профсоюзы договариваются о зарплатах, которые могут быть кратны минимальной зарплате или привязаны к ней как базовой величине. Одновременно поднимается и часовой тариф.

Но, как заметили жители, и цены могут подняться. Так, владельцы и арендаторы квартир заранее получили извещения об увеличении платы за обслуживание и управление многоквартирными домами. Это понятно: дворникам, слесарям, всем из «домовой обслуги», кто получает минимальную зарплату, ее увеличивают из средств жильцов, то есть клиентов домоуправлений...

Интересные данные мы нашли . Начиная с 2014 года, когда в Латвии был введен евро, минимальная месячная зарплата выросла на 420 евро:

- 2014 год - 320 евро;

- 2015-й – 360 евро;

- 2016-й – 370 евро;

- 2017-й – 380 евро;

- 2018-2020 годы - 430 евро;

- 2021-2022-й - 500 евро;

- 2023-й – 630 евро;

- 2024-й – 700 евро;

- 2025-й – 740 евро;

- 2026-й - 780 евро;

- запланировано в 2027-м - 820 евро;

- в 2028 году - 860 евро...

Необлагаемый минимум

Единый для всех размеров зарплат

Если к минимальной зарплате добавили 40 евро в месяц на бумаге, это не значит, что работник стал получать на 40 евро больше. Все зависит от размера налога и необлагаемого налогового минимума, а также от того, имеет ли человек налоговые льготы.

Для всех получателей заработной платы в 2026 году действует единый (недифференцированный) не облагаемый подоходным налогом с населения (IIN) минимум. Эта норма была введена в прошлом году.

В 2026-м не облагаемый подоходным налогом с населения минимум установлен 550 евро в месяц (6 600 евро в год), в 2025 году он составлял 510 евро (6 120 год). Это изменение обеспечит работникам дополнительный чистый доход примерно 10,20 евро в месяц.

В 2027 году необлагаемый минимум планируется — 570 евро в месяц.

* Необлагаемый минимум на иждивенца (дети) прежний – 250 евро в месяц.

* Для пенсионеров, как и в прошлом году, установлен необлагаемый минимум 1 000 евро, который работающие пенсионеры могут применить и к своей зарплате в отношении: 500+500 евро, если налоговая книжка находится у работодателя...

Высокие ставки

Размеры подоходного налога - прежние

Порядок налогообложения доходов жителей в плане зарплаты не меняется. Сохраняются две ставки подоходного налога на жителя (IIN), введенные в прошлом году:

- 25,5% - для зарплат не выше 8 775 евро в месяц, или 105 300 евро в год;

- 33% - для зарплат более 8 775 евро в месяц, или 105 300 евро в год.

* Установлен максимальный объект обязательных и добровольных взносов государственного социального страхования. До 31 декабря 2027 года это 105 300 евро в год.

* Размер взносов обязательного государственного страхования для работников по найму прежний - 34,09% (от зарплаты работника): доля работника - 10,50%, доля работодателя - 23,59%.

Таким образом, общий размер налогов, которые ежемесячно платит работник, составляет 25,5% (подоходный налог) + 10,50% (социальный налог) = 36%...

Работать 4 дня или 5?

Изменения в трудовом законодательстве

Когда вступят в силу поправки к Закону о труде о сверхурочных, о 4-дневной рабочей неделе, которые уже давно обсуждаются в Сейме? Эти вопросы волнуют тех, кто работает по найму...

Накануне нового года Сейм концептуально поддержал поправки к Закону о труде, предусматривающие изменения в оплате труда и отношениях между работником и работодателем.

Наиболее острое обсуждение у законодателей вызвали два вопроса – об одностороннем праве на расторжение коллективного договора через два года и о возможности установления более низкой ставки оплаты сверхурочной работы в коллективном договоре любого уровня – не менее 50%, если при этом значительно повысится минимальная заработная плата. По этим вопросам, как и ранее, соглашение достигнуто не было. Так что рассмотрение законопроекта во втором чтении будет еще более напряженным.

Сторонники снижения оплаты сверхурочных (а нападение на эту позицию ведется годами) считают, что снижение оплаты со 100 до 50% уменьшит аспект теневой экономики и оплаты сверхурочного труда в конвертах. А также что сверхурочный труд дорого обходится работодателю, и малый и средний бизнес, например, не может себе этого позволить.

Но далеко не все поддерживают предложение о снижении всех выплат за сверхурочную работу до 50%. Это может оказывать давление на работников и фактически воспринимать сверхурочную работу как обычную.

* В проекте поправок также оговаривается, что если установленная государством минимальная заработная плата повышается, а предусмотренная в коллективном договоре заработная плата становится ниже установленной законом минимальной заработной платы, то утрачивает силу только та часть, которая предусматривает снижение надбавки за сверхурочную работу. Если в коллективном договоре нет отдельных оговорок.

* Если же переговоры по новому коллективному договору заходят в тупик, а срок действия существующего коллективного договора истек и новый не будет заключен в течение двух лет, любая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от применения коллективного договора полностью или частично, уведомив другую сторону в письменной форме не менее чем за 6 месяцев.

* В целях уменьшения негативных последствий простоев и содействия сохранению рабочих мест проект закона предусматривает обязанность работодателя информировать работников о возникновении простоев, их причинах и сроках. Работодатель имеет право снизить оплату за простой до 70%, если простой длится более 5 рабочих дней. Если же простой продолжается более 4 недель подряд, работник имеет право расторгнуть трудовой договор без соблюдения месячного срока уведомления.

* Проект закона предусматривает право на немедленное расторжение трудового договора, если задержка выплаты согласованной или установленной законом заработной платы превышает две недели после установленной даты выплаты. Это условие должно усилить защиту работников. Однако положение не применяется в случаях простоя компании и снижения заработной платы в соответствии с законом.

* Поправки также предусматривают, что работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор в связи с длительной нетрудоспособностью работника, если она связана с уходом за тяжелобольным ребенком (в возрасте до 18 лет). Совет врачей Детской клинической университетской больницы определил необходимость постоянного присутствия при таком ребенке одного из родителей. В таких случаях работник должен уведомить работодателя и представить соответствующие документы.

* И о 4-дневной рабочей неделе. Проект закона предусматривает возможность продления рабочего дня на два часа (вместо одного, как сейчас) - при сохранении 40-часовой рабочей недели. Работодатель и работник сами могут договориться о 4-дневной рабочей неделе с сохранением действующей заработной платы.

Такое соглашение может быть заключено на фиксированный срок или на постоянной основе, с возможностью возвращения к 5-дневной рабочей неделе.

Поправки еще должны быть поддержаны Сеймом во втором и третьем чтениях...

(!) Подробнее – на портале Государственного агентства социального страхования (VSAA): www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА