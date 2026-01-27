Лечение алкогольной зависимости: психотерапия, кодирование и мотивация к трезвости

О том, как вырваться из объятий зеленого змия, рассказывает опытный рижский психиатр и нарколог в одном лице — доктор Павел Коврига.

– Начну с того, что алкоголизм – это не просто вредная привычка, признак слабоволия или чего-то еще... Это настоящее заболевание, которое нуждается в грамотном лечении. Всегда говорю: нет одного универсального способа помощи человеку, который страдает (очень, кстати, правильное слово) пристрастием к спиртному. Бывает так, что какой-то обычно эффективный препарат для конкретного человека не работает, а в комплексе с другим и психотерапией дает прекрасный результат.

Не буду лукавить, ключевую роль в терапии алкоголизма играет профессиональная подготовка специалиста, который работает с больным - наравне с осознанием пациента необходимости и важности такого лечения.

Огромное значение имеет также поддержка близких людей и друзей. Ключ к успеху - мотивация: желание самого человека прекратить употреблять алкоголь, стремление приобрести иные, чем бутылка, приоритеты в жизни.

В каком-то смысле я работаю по старинке – много говорю с пациентами. Мне важно на старте знакомства разобраться в истоках проблемы, отмотать клубок зависимости. Если мы с пациентом настраиваемся на понимание и сотрудничество, то идем к цели весьма уверенно.

В процессе лечения важно комбинировать лекарственную терапию с психотерапией, с психосоциальной моральной поддержкой. В этом кругу - понимающая жена, неравнодушный работодатель, коллеги и друзья. Но даже если пациент без поддержки готов сражаться против зеленого змия, он не один, он со мной, а значит, нас уже двое, если не считать современной медицины с ее мощными возможностями.

Круги ада начинаются легко и непринуждённо

У каждого может быть своя причина зависимости от алкоголя: тяжелая генетическая наследственность, стрессы, чрезмерное напряжение, психологическое давление или просто регулярная выпивка в компании коллег или приятелей. Человек не замечает, как втягивается в проблему, а когда вдруг приходит осознание зависимости, то не может сам выпутаться из сетей Бахуса.

У части людей регулярная пьянка перерастает в запой: это состояние, когда человек употребляет алкоголь более одного дня подряд. Но обычно это три и более дней. Вначале, в первые сутки, у человека стабильное состояние, хорошее самочувствие, а также приподнятое настроение. Однако на вторые-третьи сутки состояние и поведение «весельчака» претерпевают существенные изменения: как правило, он перестает контролировать свое поведение, ориентироваться во времени и пространстве.

Его организм испытывает интоксикацию: появляются тошнота, рвота, головная боль, бессонница. Также могут возникать галлюцинации - как зрительные, так и слуховые. Все хронические заболевания обостряются.

В крайних формах происходят потеря сознание, кома, остановка сердца. В ряде случаев запои заканчиваются состоянием так называемой белой горячки, алкогольного делирия - психозом, возникающим на фоне длительного чрезмерного употребления алкоголя.

Психотерапия, гипнотерапия, лекарства

Алкогольная зависимость всегда влечет за собой еще ряд сбоев и нарушений функциональности. Особенно сильно страдает психика — на определенном этапе происходит эмоциональное опустошение: нет чувств, нет ярких переживаний и эмоций - остается только непреодолимое влечение к алкоголю.

На мой взгляд, на пути избавления от этой зависимости психотерапия, если она исходит от опытного врача, играет чуть ли не самую значимую роль. Психотерапия, в том числе гипнотерапия по методу Довженко (которым я владею), формирует достаточную мотивацию для сознательного отказа от алкоголя. Благодаря специальным техникам можно вызвать у пациента отвращение к алкоголю на рефлекторном уровне и устранить психологическую зависимость.

Одновременно можно прибегнуть к кодированию и другим современным методам лечения зависимости от алкоголя, которые подбираются – хочу подчеркнуть - строго индивидуально.

Иногда (не всегда) применяю кодирование - в связке медикаментозных и психотерапевтических составляющих этого метода, который формирует негативный рефлекс на прием даже небольшого количества этанола внутрь.

За редким исключением каждого больного, даже в сильной степени алкоголизма, можно оттащить от вредных и саморазрушительных моделей поведения, если это делать профессионально. Психотерапия очень помогает справиться со спутниками алкоголизма - депрессией, тревогой и прочими состояниями. Врач, если у него хватает профессионализма, как бы берет человека за руку и выводит из адского ада, в котором правит алкоголь.

Канун Нового года и январь – переломное время, когда стоит избавиться от диктата алкоголя, если это ваша проблема… Это сегодня возможно осуществить, и это надо успеть сделать до того, пока спиртное не разрушит ваше здоровье окончательно.

Принимает доктор в Риге в "Диагностическом центре" на Гребенщикова 1, каб. 358.

SIA MedHelp. Код медучреждения 0100-01109. Тел.: +37129257070, pavel.kovriga@inbox.lv

Записала Людмила ВЕВЕРЕ.