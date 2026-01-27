Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Редакция PRESS 27 января, 2026 12:55

Важно 1 комментариев

"Несколько комиссий Сейма на совместном заседании заслушали планы Министерства здравоохранения изменить распределение оплачиваемых государством медицинских услуг по больницам и столкнулись с картой, на которой отмечены такие регионы Латвии, где единственной медицинской услугой останется уход за умирающим в больнице", пишет "Неаткариге" публицист Арнис Клуинис.

"21 января состоялось совместное заседание Комиссии по устойчивому развитию, Подкомиссии по общественному здоровью Комиссии по социальным и трудовым делам, а также Подкомиссии по Латгалии Комиссии по правам человека и общественным делам. Представители Министерства здравоохранения пришли на мероприятие с обещаниями, зафиксированными в презентации, навести порядок в предоставлении медицинских услуг:

  • рядом с местом жительства — семейный врач (PVA), амбулаторная помощь и неотложная помощь,
  • близко к месту жительства — терапия и уход,
  • дальше от места жительства — специализированная помощь.

Это звучит логично и приемлемо, но председатель правления SIA «Объединение больниц Балви и Гулбене» Маргерс Зейтманис показал карту, позаимствованную из предыдущих презентаций Министерства здравоохранения, на которой он отметил расстояния, которые означают «рядом», «близко» и «дальше», если медицинская помощь нужна человеку, живущему в Алуксненском, Балвском или Гулбенесском крае.

Неотложную помощь размещают на расстоянии 100–200 км

Заседание 21 января было сосредоточено на ситуациях, когда медицинскую помощь невозможно отложить на несколько дней до визита к семейному врачу, а дальше — на дни, недели, месяцы или годы в зависимости от диагноза и платёжеспособности, что определяет, придётся ли ждать в очереди на  оплачиваемые государством услуги. Их получение — отдельная история, но сейчас речь о неотложной помощи. Если считать от географического центра Алуксненского, Балвского и Гулбенесского края, расстояния до мест оказания медицинской помощи составляют: 211 км до Риги, 167 км до Даугавпилса и 82 км до Резекне.

 (...) При этом карта показывает, что большое расстояние до больниц — это отнюдь не только проблема жителей востока Латвии, или Латгалии.

Государство спасает крупные больницы от чудовища инфляции

Невозможность увеличения медицинских расходов, оправданная ростом военных расходов, по крайней мере, в той мере, в какой это компенсирует фактическую инфляцию, привела к перераспределению средств в медицинском бюджете: деньги изымаются у небольших больниц и передаются крупным, в надежде, что это позволит сохранить нынешний уровень медицинского обслуживания хотя бы где-то в Латвии.

В восточной части Латвии больница Екабпилса в этом году получит дополнительно 134 тысячи евро в бюджет. Обзор не касается больниц к западу от Риги и в самой Риге, где бюджет сокращён, в том числе 2-й больнице, которая по отношению к «университетским больницам» считается лишь гипсовальней для переломов рук и ног. Здесь повторена информация, предоставленная М. Зейтманисом, против которой, как и против показанной им карты, сотрудникам Министерства здравоохранения не было чем возразить. К номинальному сокращению бюджетов больниц добавляется сокращение в соответствии с потерей покупательной способности евро (инфляцией).

«Как у нас есть планы капитуляции во многих отраслях, так и это — план капитуляции», — резюмировал презентацию Министерства здравоохранения и комментарии депутатов председатель Комиссии по устойчивому развитию Угис Митревич. «Нас становится меньше, и поэтому нам нужно меньше дорог, улиц, больниц, детских садов, школ. Значит, это план капитуляции. Но давайте повернём его! Попробуем сделать это в сфере здравоохранения в составе трёх комиссий Сейма, представленных здесь», — продолжил он. 

Представители министерства не взяли на себя никаких дополнительных комментариев после прочтения текста презентации. У. Митревич предположил, что они не записывали вопросы и возражения, потому что уже знают все их наизусть.

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Важно

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов
Важно

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии
Важно

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

