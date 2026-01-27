В ближайшие дни над Северной Европой усилится антициклон, и в страны Балтии поступит более холодный воздух из Арктики. В среду на юге Латвии ожидается сильный снегопад, после чего осадков станет меньше и снежный покров не будет расти, однако увеличится толщина льда на реках и озерах и начнет замерзать Рижский залив. Образование льда усилится также в открытом море у побережья Курземе.

Самые суровые морозы ожидаются с 30 января. По прогнозам, на большей части территории страны температура воздуха ночью будет опускаться ниже -20 градусов, местами на востоке - до -30 градусов. В дневные часы температура воздуха в отдельных регионах Латвии составит около -20 градусов.

Однако прогнозы еще могут измениться, так как антициклон может отступить перед циклоном. В этом случае из-за облачности и ветра морозы будут слабее.

До сих пор самая низкая температура воздуха этой зимой, зарегистрированная на станциях метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила -24,6 градуса 25 января в Мадоне и -24,7 градуса в ночь с 20 на 21 января в Даугавпилсе.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта и следующая неделя в Латвии будут на 6-10 градусов холоднее нормы.