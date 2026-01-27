Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (1)

© LETA 27 января, 2026 09:13

Важно 1 комментариев

В конце этой недели и в первой половине следующей недели в Латвии ожидаются самые сильные морозы этой зимой, когда начнет замерзать Рижский залив, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В ближайшие дни над Северной Европой усилится антициклон, и в страны Балтии поступит более холодный воздух из Арктики. В среду на юге Латвии ожидается сильный снегопад, после чего осадков станет меньше и снежный покров не будет расти, однако увеличится толщина льда на реках и озерах и начнет замерзать Рижский залив. Образование льда усилится также в открытом море у побережья Курземе.

Самые суровые морозы ожидаются с 30 января. По прогнозам, на большей части территории страны температура воздуха ночью будет опускаться ниже -20 градусов, местами на востоке - до -30 градусов. В дневные часы температура воздуха в отдельных регионах Латвии составит около -20 градусов.

Однако прогнозы еще могут измениться, так как антициклон может отступить перед циклоном. В этом случае из-за облачности и ветра морозы будут слабее.

До сих пор самая низкая температура воздуха этой зимой, зарегистрированная на станциях метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила -24,6 градуса 25 января в Мадоне и -24,7 градуса в ночь с 20 на 21 января в Даугавпилсе.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта и следующая неделя в Латвии будут на 6-10 градусов холоднее нормы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Важно

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов
Важно

Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов

Оплата труда и налоги: что меняется в новом году?
Эксклюзив

Оплата труда и налоги: что меняется в новом году? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления (1)

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 1 комментариев

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

Читать
Загрузка

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Важно 10:11

Важно 1 комментариев

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Читать

«Изголодавшиеся нищие»: соцсети о многолюдном составе чиновничьей делегации ЛР на Олимпиаде (1)

Выбор редакции 10:04

Выбор редакции 1 комментариев

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Читать

Генсек НАТО: Европа не сможет защитить себя без США (1)

Важно 10:03

Важно 1 комментариев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов (1)

Выбор редакции 09:57

Выбор редакции 1 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров (1)

Выбор редакции 09:57

Выбор редакции 1 комментариев

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

Читать

Проблема уже не в зарплатах: Латвии катастрофически не хватает полицейских (1)

Важно 09:54

Важно 1 комментариев

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать