Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Прокуратура сообщила, что по делу предъявлены обвинения, и они вручены обвиняемому.

Прокуратура подтвердила, что обвиняемый работал электриком и был в возрасте от 25 до 30 лет. Мужчина не женат.

В настоящее время прокуратура не предоставляет дополнительной информации о деталях обвинительного заключения, поскольку оно засекречено. При этом прокуратура подтвердила, что действия лица были продиктованы идеологическими мотивами.

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности (СГБ), передавшая дело в прокуратуру, недавно написала в пресс-релизе, что служба возбудила уголовное дело против этого лица 14 октября 2025 года на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (СВР).

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Латвии получил и передал российской военной разведке (ГРУ) информацию о частной авиационной инфраструктуре Латвии, такой как аэродром Спилве, о присутствии в стране сил НАТО и различных текущих событиях в оборонном секторе. Этот человек также передал ГРУ информацию о настроениях латвийского общества, поддержке, оказываемой Украине, и об объектах критической инфраструктуры Латвии.

Кроме того, мужчина получил от имени российских спецслужб практическую информацию, например, об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии, а именно о том, можно ли их приобрести, не раскрывая свою личность.

В ходе расследования СГБ выяснилось, что этот человек поддерживал конспирологические контакты с офицером российского ГРУ и передавал ему полученную информацию во время встречи на территории России.

В ночь на 18 октября 2025 года было произведено задержание подозреваемого. Мужчина помещен под стражу.