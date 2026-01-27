Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

В Риге открылся новый дневной центр для больных деменцией: пока бесплатно

Редакция PRESS 27 января, 2026 12:12

Важно 0 комментариев

YouTube

В Риге открылся новый мультисенсорный дневной центр для людей с деменцией «Сад Сары», строительство которого обошлось в 299 944 евро, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Кристине Тома.

Центр расположен по адресу: улица Ханзас, 16.

Центр был создан ассоциацией «Служба помощи Мальтийского ордена» при финансовой поддержке Фонда интеграции общества (SIF). В настоящее время услуги центра бесплатны, и он может принимать от 15 до 20 посетителей в день.

Тома отмечает, что наиболее значимым нововведением центра является мультисенсорный подход «Snoezelen» — метод создания индивидуальных занятий и среды, который, используя свет, звук, запахи, прикосновения и движение, снижает тревожность, улучшает настроение и способствует благополучию людей с деменцией. В зависимости от потребностей каждого человека, занятия могут быть направлены на расслабление и снижение тревожности, а также на сенсорную стимуляцию и поддержание повседневных навыков.

Как подчеркивает невролог центра Зане Анна Литауниеце, такие дневные центры приносят большую пользу как самому человеку с деменцией, так и его близким. Регулярные когнитивные занятия и общение помогают немного замедлить прогрессирование деменции и дольше сохранить функции памяти, объясняет она.

В то же время это облегчение для близких — ежедневный уход за больным деменцией требует постоянного присутствия, внимания и эмоциональной силы. Без такой поддержки близкие часто испытывают эмоциональное выгорание, поскольку в случае деменции качество жизни поддерживается не только лекарствами, но и безопасной, структурированной и дружелюбной средой, объясняет Литауниеце.

Руководитель проекта и генеральный секретарь «Службы помощи Мальтийского ордена» Инес Мотте отмечает, что деменция затрагивает всех, не только самого человека, и одинаково важно заботиться как о больном, так и о его близких. Поэтому в проекте важную роль играет психоэмоциональная и менторская поддержка близких, помогающая принять диагноз и научиться с ним жить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать
Важно

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (2)

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии
Важно

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Важно

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Читать
Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Читать

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Читать

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Читать

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Читать

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Читать

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Читать