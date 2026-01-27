В Риге открылся новый дневной центр для больных деменцией: пока бесплатно

Центр расположен по адресу: улица Ханзас, 16.

Центр был создан ассоциацией «Служба помощи Мальтийского ордена» при финансовой поддержке Фонда интеграции общества (SIF). В настоящее время услуги центра бесплатны, и он может принимать от 15 до 20 посетителей в день.

Тома отмечает, что наиболее значимым нововведением центра является мультисенсорный подход «Snoezelen» — метод создания индивидуальных занятий и среды, который, используя свет, звук, запахи, прикосновения и движение, снижает тревожность, улучшает настроение и способствует благополучию людей с деменцией. В зависимости от потребностей каждого человека, занятия могут быть направлены на расслабление и снижение тревожности, а также на сенсорную стимуляцию и поддержание повседневных навыков.

Как подчеркивает невролог центра Зане Анна Литауниеце, такие дневные центры приносят большую пользу как самому человеку с деменцией, так и его близким. Регулярные когнитивные занятия и общение помогают немного замедлить прогрессирование деменции и дольше сохранить функции памяти, объясняет она.

В то же время это облегчение для близких — ежедневный уход за больным деменцией требует постоянного присутствия, внимания и эмоциональной силы. Без такой поддержки близкие часто испытывают эмоциональное выгорание, поскольку в случае деменции качество жизни поддерживается не только лекарствами, но и безопасной, структурированной и дружелюбной средой, объясняет Литауниеце.

Руководитель проекта и генеральный секретарь «Службы помощи Мальтийского ордена» Инес Мотте отмечает, что деменция затрагивает всех, не только самого человека, и одинаково важно заботиться как о больном, так и о его близких. Поэтому в проекте важную роль играет психоэмоциональная и менторская поддержка близких, помогающая принять диагноз и научиться с ним жить.