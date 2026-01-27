Как сообщил СМИ адвокат Александр Бенхин, имущество Долиной в Дзинтари фактически заморожено. Певица не может продать свои квартиры в престижном комплексе «Амбер Резиденс» или оплатить коммунальные счета, что в конечном итоге может привести к их потере.

«Там очень плохо. В латвийском законодательстве и санкционных пакетах не было и нет прямого положения о конфискации. Но здесь происходит замораживание активов — вы даже не можете оплачивать коммунальные счета и не можете продать свою недвижимость», — пояснил адвокат.

По его словам, в Латвии уже обсуждается возможность национализации имущества лиц, находящихся под санкциями. «Латвийский Сейм заявляет, что имущество лиц, находящихся под санкциями, должно быть национализировано. Но тогда начинается очень интересная игра, так называемый тупик», — отметил Бенхин.

Адвокат пояснил, что неуплата коммунальных счетов за квартиры приводит к накоплению долгов. Это создает законное основание для их ареста. «Когда накапливаются долги за коммунальные услуги, коммунальная компания или муниципалитет могут подать иск о неуплате в течение определенного периода времени и арестовать имущество для погашения долга», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что попытки урегулировать вопрос косвенными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность. «Долги нельзя погасить напрямую, а попытки сделать это через третьих лиц считаются уголовным преступлением. То же самое относится к перерегистрации или продаже недвижимости через посредников», — отметил Бенхин.

По словам адвоката, в сложившейся ситуации у артистки, по сути, остался только один вариант: обжаловать санкции в суде.

«Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, даже этот вариант сопряжен с серьезными трудностями. «Ей нужен дорогой европейский адвокат, но официально она не может себе этого позволить, а неофициально это снова будет уголовным преступлением. Гонорары там достигают десятков, если не сотен тысяч евро», — пояснил Бенхин.

Он добавил, что в Латвии есть юристы, имеющие специальную лицензию на работу с клиентами, находящимися под санкциями, но такие специалисты встречаются крайне редко. «В Латвии есть специальные юристы, имеющие лицензию на работу с клиентами, находящимися под санкциями, но их мало. И пока она не предприняла никаких шагов», — заключил юрист.