Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Редакция PRESS 27 января, 2026 10:11

Важно 1 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Как сообщил СМИ адвокат Александр Бенхин, имущество Долиной в Дзинтари фактически заморожено. Певица не может продать свои квартиры в престижном комплексе «Амбер Резиденс» или оплатить коммунальные счета, что в конечном итоге может привести к их потере.

«Там очень плохо. В латвийском законодательстве и санкционных пакетах не было и нет прямого положения о конфискации. Но здесь происходит замораживание активов — вы даже не можете оплачивать коммунальные счета и не можете продать свою недвижимость», — пояснил адвокат.

По его словам, в Латвии уже обсуждается возможность национализации имущества лиц, находящихся под санкциями. «Латвийский Сейм заявляет, что имущество лиц, находящихся под санкциями, должно быть национализировано. Но тогда начинается очень интересная игра, так называемый тупик», — отметил Бенхин.

Адвокат пояснил, что неуплата коммунальных счетов за квартиры приводит к накоплению долгов. Это создает законное основание для их ареста. «Когда накапливаются долги за коммунальные услуги, коммунальная компания или муниципалитет могут подать иск о неуплате в течение определенного периода времени и арестовать имущество для погашения долга», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что попытки урегулировать вопрос косвенными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность. «Долги нельзя погасить напрямую, а попытки сделать это через третьих лиц считаются уголовным преступлением. То же самое относится к перерегистрации или продаже недвижимости через посредников», — отметил Бенхин.

По словам адвоката, в сложившейся ситуации у артистки, по сути, остался только один вариант: обжаловать санкции в суде.

«Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, даже этот вариант сопряжен с серьезными трудностями. «Ей нужен дорогой европейский адвокат, но официально она не может себе этого позволить, а неофициально это снова будет уголовным преступлением. Гонорары там достигают десятков, если не сотен тысяч евро», — пояснил Бенхин.

Он добавил, что в Латвии есть юристы, имеющие специальную лицензию на работу с клиентами, находящимися под санкциями, но такие специалисты встречаются крайне редко. «В Латвии есть специальные юристы, имеющие лицензию на работу с клиентами, находящимися под санкциями, но их мало. И пока она не предприняла никаких шагов», — заключил юрист.

Комментарии (1)
Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках (1)

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год (1)

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников! (1)

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors» (1)

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах (1)

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро (1)

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели (1)

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

