Самоуправлениям выделили 56,2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития

На реализацию третьего этапа программы выделено 56,2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Разработанная Министерством умного управления и регионального развития программа предназначена для развития общественной инфраструктуры для бизнеса и увеличения частных инвестиций на городских функциональных территориях.

Как сообщили в ЦАФД, третий этап отбора будет более гибким, финансово более объемным, с более высокой интенсивностью финансирования в приграничных районах и с особыми условиями поддержки для оборонных предприятий.

Поддержка направлена на развитие инфраструктуры для бизнеса, содействие появлению новых предприятий и расширение существующих в городских зонах, установленных самоуправлениями.

Финансирование могут получить, например, проекты промышленных подключений к тепло-, водо- и электроснабжению, подъездных дорог и других транспортных решений, строительства зданий и сопутствующей инфраструктуры для бизнеса, установки оборудования для производства и хранения возобновляемой энергии, проекты рекультивации загрязненных территорий и благоустройства территорий.

Новшеством является поддержка инфраструктуры для оборонных предприятий, получивших заключение Министерства обороны о соответствии их деятельности интересам безопасности и обороны государства.

Заявки на проекты будут приниматься до 15 мая 2026 года.