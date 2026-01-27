Шумахер больше не прикован к постели

За Шумахером по-прежнему ухаживает его жена Коринна. Кроме того, бывший автогонщик находится под круглосуточным наблюдением команды медсестер и терапевтов.

Daily Mail развеяло слухи о синдроме "запертого человека", при котором человек сохраняет сознание и чувствительность, однако не может реагировать на внешние стимулы никаким образом, кроме моргания. "Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не все", - пояснил один из источников издания.

Михаэль Шумахер считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Он выступал за Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes в общей сложности 19 лет и установил ряд рекордов в этом чемпионате мира. В 2012 году Шумахер завершил спортивную карьеру, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. С тех пор он не появлялся на публике. Семья Шумахера тщательно следит за уважением его личного пространства.