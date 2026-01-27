Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шумахер больше не прикован к постели

27 января, 2026

Scanpix/ Copyright: imago/Kräling Sieger und vorzeitiger Weltmeister Michael Schumacher

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

За Шумахером по-прежнему ухаживает его жена Коринна. Кроме того, бывший автогонщик находится под круглосуточным наблюдением команды медсестер и терапевтов.

Daily Mail развеяло слухи о синдроме "запертого человека", при котором человек сохраняет сознание и чувствительность, однако не может реагировать на внешние стимулы никаким образом, кроме моргания. "Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не все", - пояснил один из источников издания.

Михаэль Шумахер считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Он выступал за Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes в общей сложности 19 лет и установил ряд рекордов в этом чемпионате мира. В 2012 году Шумахер завершил спортивную карьеру, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. С тех пор он не появлялся на публике. Семья Шумахера тщательно следит за уважением его личного пространства.

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

14:58

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

14:47

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

14:35

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

14:22

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

14:13

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

14:05

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

