Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год
27 января, 2026 14:47

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Январь у многих из нас начинается с определенных намерений, связанных со здоровьем. Правда, мотивация реализовывать задуманное на длинной дистанции нередко иссякает уже в первые месяцы года.

«Хороший способ удержать активный интерес – создание календаря здоровья!» Почему это так важно и что включать в этот список, поясняют врач-интернист в Veselības centru apvienība, руководитель дневного стационара Aura Premium Инга Орлеане и руководитель Centrāla laboratorija Яна Осите.

«Когда мы ежемесячно планируем важное для здоровья занятие – физическую активность, профилактику, посещение врача, – легче сохранять концентрацию на потребностях, связанных со здоровьем. При этом хорошо составленный годовой календарь – это и ориентир, и точка отсчета, которая позволяет не просто фиксировать проделанное, но и понимать, что еще стоит сделать для своего здоровья», – подчеркивает Инга Орлеане и дает ценные рекомендации.

1. Как составить индивидуальный план

Исходя из своих консультаций с пациентами разных поколений, врач делает вывод, что большая проблема – планирование времени и мероприятий. «Зачастую именно молодые люди обращаются с жалобами на головную боль, усталость. А при обследовании выясняется, что серьезных проблем со здоровьем нет, однако приходится констатировать, что есть ненормальный режим дня, неправильный график физической активности. Например, если человек в рабочие дни ничего для себя не делает, а в выходные пускается во все тяжкие – тут и поход, и кросс, и лыжи. Неудивительно, что утром в понедельник он чувствует себя совершенно лишенным сил и энергии.

«Надо начинать с минимума, с правильного планирования, чтобы в каждый день был включен небольшой объем двигательной активности. Кроме того, надо предусмотреть, что этот объем будет удерживаться или наращиваться на протяжении года. Например, выделите на каждой неделе хотя бы два рабочих дня для небольшой физической нагрузки и один – для серьезной активности на выходных, оставив день отдыха перед новой рабочей неделей», – призывает врач и добавляет, что для поддержания здоровья важно такое намерение, как качественный сон достаточной продолжительности, а это означает - не реже пяти раз в неделю спать не менее семи часов в сутки.

«Принципы рациона тоже следует включать в годовой план здоровья. И выбирать такое меню, которое соответствует связанным со здоровьем потребностям каждого человека, например средиземноморскую диету. Ведь несложно запланировать, чтобы раз в неделю на столе была рыба, чтобы выбирать нежирное мясо, желательно птичье, чтобы неотъемлемой составной частью питания были зеленые салаты. Это в целом позволит еженедельно принимать все необходимые для организма питательные вещества. Кроме того, меню должно соответствовать физической активности. До занятий надо принимать больше калорий, а после – есть то, что компенсирует потерянную энергию. И, конечно, пить больше воды».

2. Профилактика должна стоять на первом месте!

Всем известно, что профилактика – краеугольный камень здоровья, однако не всем хватает мотивации своевременно ею заниматься. Врач советует: «Сдавать анализы хотя бы раз в год рекомендуется взрослым в любом возрасте – даже в том случае, если нет жалоб. Если важно наблюдать динамику показателей, можно их включить уже в годовой план, отметив определенные месяцы.

Посещение врачей (если только не возникла острая ситуация) можно также запланировать заранее. Есть два варианта – проходить комплексную проверку здоровья, или чекап, во время отпуска или же планировать посещение конкретных специалистов в течение года. Посещение врачей, конечно, зависит от состояния здоровья. Если, например, надо осуществлять контроль функций щитовидной железы раз в три года и этот год настал, то контроль следует запланировать уже в начале года.

Женщины обязательно должны обдумать, в какой месяц отправиться на ежегодную консультацию к гинекологу и, следуя призыву государства, делать маммографию и скрининг рака шейки матки.

Мужчинам стоит посещать уролога в профилактических целях, чтобы контролировать простату. Кроме того, стоит иметь в виду, что молодые мужчины нередко сталкиваются с простатитом – заболеванием, к которому может приводить частая смена партнерш. Эта болезнь может протекать легко и поначалу незаметно, поэтому визит к урологу в таком случае очень полезен».

Врач рекомендует и женщинам, и мужчинам, ведущим активную сексуальную жизнь, запланировать также проведение теста на ВИЧ.

Нельзя без внимания оставлять и здоровье сердца и кровеносной системы. После 35 лет раз в год обязательно следует проверять уровень холестерина в крови. Даже если ежегодно эти показатели хорошие, по достижении 40 лет раз в пять лет следует проводить комплекс кардиологических исследований, включающий в себя эхокардиографию, велоэргометрию и мониторинг по Холтеру. Мужчины в возрасте от 50 до 65 лет должны это делать каждые три года.

В свою очередь, контроль за кровяным давлением крови и мужчины, и женщины должны начать осуществлять уже в молодости, ведь повышенное кровяное давление, или гипертензия, может привести к другим серьезным проблемам со здоровьем.

«Вовсе не доблесть - заявлять, что 15 лет не был у врача. Это просто несерьезно! Есть ряд показателей, изменения которых поначалу не вызывают никаких симптомов, однако без контроля они достигают такого уровня, что уже надо принимать медикаменты. Контролировать показатели здоровья и быть уверенным в них – совершенно нормально, а сдавать анализы крови раз в год – обязательно!» – подчеркивает врач-интернист.

3. Анализы – самый простой путь контроля

«Регулярная сдача анализов крови позволяет своевременно заметить изменения показателей здоровья еще до проявления симптомов, – дополняет сказанное доктором Ингой Орлеане руководитель Centrālā laboratorija врач Яна Осите. – Стоит уже в начале года запланировать, например, общую проверку здоровья, включающую в себя полный анализ крови, анализы на холестерин, глюкозу, ферритин, или резервы железа, гормон щитовидной железы и другие анализы». Чтобы облегчить контроль за здоровьем, лаборатория предлагает уже готовые комплекты анализов в соответствии с образом жизни и индивидуальными потребностями, например спортивный скрининг здоровья, набор для сотрудников офиса, набор витаминов и минералов или набор для вегетарианцев и веганов.

«Подобный подход помогает избежать хаотичной сдачи анализов и позволяет контролировать здоровье целенаправленно, – подчеркивает Яна Осите. – К тому же регулярный контроль лабораторных показателей важен не только для профилактики, но и для рассмотрения изменения образа жизни. Он позволяет выяснить, как улучшится состояние здоровья после физической активности и приведения в порядок рациона или режима сна».

4. Вакцинация – важная запись в календаре

Вакцинация – одно из самых эффективных мероприятий по профилактике. «Надо держать под рукой свой паспорт вакцинации и время от времени в него заглядывать, чтобы не пропустить вакцинацию или ревакцинацию, например от клещевого энцефалита. Прийти в себя в конце мая, за пару дней до запланированного ретрита на природе, когда срочно надо делать прививку от клещевого энцефалита, – не лучший вариант. Так это не работает!

Следует иметь в виду, что есть вакцины, дозы которых надо принимать по частям, поэтому будет первая, вторая, возможно, и третья прививка. Разные вакцины в рамках одного месяца – тоже не слишком хорошо: вакцина дает дополнительную нагрузку на иммунную систему, поэтому правильно было бы позволить ей вырабатывать антитела после каждой вакцинации без стресса для организма», – поясняет Инга Орлеане и напоминает о вакцинации от дифтерии и столбняка (особенно если намечены работы в огороде, возможны травма и риск попадания инфекции).

«Не оставляйте без внимания вирусные инфекции – грипп и коронавирус. Мы знаем, что грипп может вызвать осложнения, а у переболевшего коронавирусом вероятны длительные, в том числе неврологические, последствия. Вакцинацию от этих вирусных инфекций следует включить в годовой календарь здоровья. Например, в конце октября прививку от гриппа, а после этого – от коронавируса».

5. Надо продумать план здоровья, связанный с путешествием

«Уже при покупке билетов на самолет и бронировании отеля на следующий год в календарь надо вписать все, что следует сделать до этого. Если планируете отправиться в экзотические страны, сделайте необходимую вакцинацию, например, от желтой лихорадки. Если посещаете эндемическую зону малярии, надо принимать противомалярийные лекарства. Вакцинироваться от гепатита A и B рекомендуется даже в том случае, если отправляетесь по Европе, к тому же вакцинацию от гепатита В надо делать только раз в жизни», – указывает врач и подчеркивает, что подготовка к походам, путешествиям, которые предусматривают большую физическую нагрузку, – это не только тренировки, но и вовремя сделанный контроль показателей здоровья, который следует включить в календарь за несколько месяцев до его проведения.

6. Запланируйте обязательные визиты к своему семейному врачу.

Хотя бы раз в год взрослый человек должен ходить на консультацию к семейному врачу. «Семейный врач установит, какие обследования необходимы в соответствии с возрастом и потребностями пациента, и выпишет направления. Например, раз в пять лет обязательно надо делать ультрасонографию полости живота - и в том случае, если нет жалоб. В свою очередь, анализы могут показать, каких витаминов или минералов недостаточно. Такие записи тоже надо сделать в графике, а не хаотично или несколько раз принимать пищевые добавки.

В таком вопросе хорошо может помочь консультация фармацевта, поскольку различные комплексы минеральных веществ, которые предусмотрены для разных целей, имеют похожий состав, а если принимать все сразу, вещества могут попасть в организм в слишком большом количестве.

Даже такое простое действие, как прием пищевых добавок, должно быть обосновано и распланировано», – подчеркивает Инга Орлеане и желает удачи в составлении календаря, который станет хорошим помощником для проведения активного и здорового года и поможет избежать неприятных сюрпризов и стресса для здоровья.

Статистика. В конце года объединение Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провело опрос*, разъяснив, какие намерения по укреплению здоровья жители Латвии поставили перед собой на этот год. Чаще всего опрошенные хотят уменьшить стресс и больше времени уделять отдыху – на это указали 37%. Более трети жителей планируют лучше заботиться о качественном сне, соблюдая режим сна, предполагающий не менее семи часов такого отдыха в сутки. Кроме того, 32% обязались не менее 150 минут в неделю заниматься умеренной физической активностью.

Почти треть, или 28%, опрошенных в целях заботы о своем здоровье запланировали на этот год осуществлять профилактические проверки и сдавать анализы не реже раза в год. Чаще подтверждают такое намерение опрошенные в возрасте от 60 до 74 лет (34%), реже – те, кто находится в возрастной категории от 30 до 49 лет (23%).

*Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja 2025. gada decembrī, aptaujājot 1002 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.