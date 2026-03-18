Война на Ближнем Востоке — это не только сводки новостей и геополитика. Она уже проникает в кошельки людей, в том числе и в Латвии, говорит Шуваев. Рост цен на топливо, давление на кредиты, тревожные сигналы в энергетике — всё это складывается в картину надвигающегося кризиса, который может оказаться глубже, чем последствия событий 2022 года. Иллюзий быть не должно: само собой ничего не рассосётся. Вопрос в том, готовы ли мы действовать — быстро, трезво и на опережение.

"Я предлагаю план действий по шести основным направлениям. Не всё можно реализовать на национальном уровне. Ситуация слишком серьёзна и требует активных действий на региональном и европейском уровнях. Однако Латвия может подать пример и взять на себя ведущую роль, как мы успешно сделали, оказывая поддержку Украине", - считает Шуваев.

Во-первых, удар уже нанесён по самым чувствительным точкам — по ценам на топливо. Это мгновенно отражается на стоимости жизни.

В такой ситуации государство не должно оставаться наблюдателем: временное снижение акцизов — это не жест щедрости, а элементарная защита людей от цепной реакции подорожаний.

Во-вторых, над экономикой нависает ещё одна угроза — возможный рост процентных ставок.

Мы хорошо понимаем, что произойдёт в Латвии: жители с ипотечными и другими кредитами наряду с ростом цен на топливо сразу почувствуют и увеличение процентных платежей. Поэтому коммерческим банкам уже сейчас следует активно предлагать переход на договоры с фиксированной, а не плавающей ставкой. Необходимо готовить возможности для более широких и гибких кредитных каникул на случай дальнейшего роста инфляции. В целом банки должны проактивно идти навстречу людям, а не ждать усиления политического давления. Министру финансов уже сейчас следует встретиться с представителями банков и предложить указанные решения.

В-третьих, энергетика остаётся ахиллесовой пятой региона. Рост цен на газ — это отложенный удар, который проявится в следующих отопительных сезонах. Выход очевиден, но требует политической воли: координация закупок хотя бы на уровне Балтии. Латвия, Литва и Эстония способны не только защитить себя, но и задать тон для всей Европы.

В-четвёртых, на горизонте — проблемы сельского хозяйства. Дорожающие удобрения сегодня — это более дорогая продукция завтра. Поддержка фермеров не должна быть декларативной: доступ к оборотным средствам, снижение сопутствующих издержек — это инвестиция в продовольственную безопасность, а не узкосекторальная помощь.

В-пятых, самый опасный сценарий — это не просто инфляция, а её союз со стагнацией. Когда деньги дорожают, а экономика не растёт, исчезают инвестиции, а вместе с ними — рабочие места и перспективы. Именно поэтому Европе нужна новая масштабная инвестиционная программа — не через годы, а сейчас. Энергетическая независимость, «зелёные» технологии, модернизация жилья и промышленности — это не идеология, а единственный шанс избежать долгой экономической зимы.

И, наконец, в-шестых, нельзя забывать о главном приоритете — безопасности. Поддержка Украины и укрепление собственной обороны остаются неизменными. Но в условиях давления на бюджеты особенно важно действовать вместе. Региональное сотрудничество — от Балтии до Скандинавии и Польши — способно обеспечить тот уровень устойчивости, которого не достичь в одиночку.

"Кризисы редко предупреждают о себе заранее — но сейчас как раз тот случай, когда сигналы очевидны. Вопрос не в том, придёт ли новый экономический шторм, а в том, с чем мы его встретим: с растерянностью или с планом. Латвия уже не раз показывала, что может действовать решительно. Пора сделать это снова", - считает лидер "Прогрессивных".