Дешевле вообще не работать: фермеры о ценах на топливо и удобрения

© LETA 18 марта, 2026 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за высоких цен на топливо некоторые фермеры сомневаются, стоит ли работать в этом году, сказал в среду в программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш.

Он добавил, что если природа этой весной благоприятствует фермерам, то другие обстоятельства создают трудности.

По словам Лаздиньша, с началом войны на Ближнем Востоке резко выросли цены на энергоносители, а топливо и удобрения составляют до 40% от общих производственных затрат, и эта ситуация повлияет на весь сельскохозяйственный сектор.

"Эта весна станет индикатором того, в какую сторону пойдут фермеры, потому что они действительно рассматривают идею о том, что лучше ничего не делать. Если эта отрасль приносит убытки на протяжении последних трех лет, то, возможно, действительно лучше ничего не делать. Идет поиск альтернатив. Конечно, это не так просто для хозяйств, у которых есть кредитные обязательства", - сказал Лаздиньш.

В то же время он отметил, что весна в Латвии в этом году визуально очень хорошая, учитывая, какой была зима: "На данный момент ситуация хорошая. Конечно, не во всех местах и не во всех регионах".

