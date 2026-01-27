Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

По данным экстренных служб, пострадали 89 человек.

47 участников были доставлены в больницы, 11 из них — в тяжёлом состоянии и нуждались в интенсивной помощи. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Удар пришёлся на момент, когда тысячи людей собрались, требуя освобождения Болсонару, который отбывает 27-летний срок за попытку удержать власть после поражения на выборах 2022 года.

Видео с места событий зафиксировали вспышку и громкий раскат грома — после этого толпа начала хаотично разбегаться, укрываясь под зонтами и пластиковыми дождевиками.

Акцию организовал депутат Николас Феррейра, выступивший с призывом к «амнистии» для Болсонару и других осуждённых по делу о попытке переворота.

Сам Болсонару, которому сейчас 70 лет, содержится в специальном изоляторе при тюремном комплексе Папуда. В последние годы он регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем — последствиями ножевого ранения 2018 года, недавней операции и падения в тюрьме, после которого врачи не выявили серьёзных травм.

Напомним, сторонники экс-президента уже штурмовали правительственные здания в Бразилиа в январе 2023 года, пытаясь спровоцировать военное вмешательство.

На этот раз вмешалась природа.