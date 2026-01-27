Начался выкуп акций «Latvijas Jūras medicīnas centrs» на бирже

В соответствии с решением, принятым на собрании акционеров «Latvijas Jūras medicīnas centrs» 18 декабря 2025 года, акции компании исключаются из регулируемого рынка и больше не будут торговаться на бирже «Nasdaq Riga». Выкуп акций завершится 13 февраля.

14 января 2026 года Наблюдательный комитет Банка Латвии принял решение разрешить «Pom» выступить с предложением о выкупе акций «Latvijas Jūras medicīnas centrs» для их исключения из регулируемого рынка. Цена выкупа одной акции установлена в размере 7,89 евро.

Право продать принадлежащие ему акции «Latvijas Jūras medicīnas centrs» в рамках выкупа акций имеет каждый акционер. Для реализации своего права на участие в выкупе акций акционеру необходимо обратиться к держателю ценных бумаг для подачи распоряжения о продаже акций. Количество акций, находящихся в собственности, можно уточнить у держателя ценных бумаг.

Выкуп акций завершится 13 февраля, и после этой даты никакие распоряжения акционеров о продаже акций в рамках выкупа акций приниматься не будут.

С выходом «Latvijas Jūras medicīnas centrs» с биржи акции компании больше нельзя будет покупать или продавать на бирже по актуальной биржевой цене или текущей цене выкупа. Если акционер в дальнейшем захочет продать принадлежащие ему акции «Latvijas Jūras medicīnas centrs», покупателя придется искать самостоятельно, а цена акций будет согласовываться индивидуально, поясняет «Pom».

В заявлении для биржи «Nasdaq Riga» правление «Latvijas Jūras medicīnas centrs» указало, что после исключения акций из регулируемого рынка планирует сохранить существующее стратегическое направление.

В то же время «Pom» подтвердил намерение сохранить существующие трудовые отношения с сотрудниками в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а также не планирует менять местонахождение «Latvijas Jūras medicīnas centrs». Сотрудники компании также не высказали негативного мнения или позиции относительно возможного влияния предложения на занятость. Совет директоров отмечает, что указанные обстоятельства обеспечивают непрерывность деятельности «Latvijas Jūras medicīnas centrs» после реализации предложения.

LETA уже сообщала, что 18 декабря 2025 года акционеры «Latvijas Jūras medicīnas centra» приняли решение исключить акции компании из регулируемого рынка. Этот вопрос на собрании акционеров был поднят акционером компании — инвестиционным банкиром Янисом Лиельцепуре, владеющим компанией «Pom», которой принадлежит 8,82 % акций медицинского центра.

Акционеры решили исключить акции «Latvijas Jūras medicīnas centrs» из регулируемого рынка и утвердить «Pom» в качестве лица, которое выступит с предложением акционерам выкупить принадлежащие им акции «Latvijas Jūras medicīnas centrs».

В 2024 году «Latvijas Jūras medicīnas centrs» работал с оборотом 10,188 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2023 году, и компания получила прибыль в размере 178 208 евро по сравнению с убытками годом ранее.

Основным видом деятельности компании являются стационарные и амбулаторные медицинские услуги.

Крупнейшими акционерами «Latvijas Jūras medicīnas centra» являются Илзе Бирка (17,5%), Мартиньш Биркс (17,5%), Янис Биркс (12,8%), Гуна Шварцберга (10,36%), Адомас Навиц (6,85%) и «Pom» (8,82%). Акции медицинского центра котируются на втором списке «Nasdaq Riga».

«Firmas.lv» свидетельствует, что в 2024 году «Pom» работала с оборотом 2700 евро и убытками в размере 22 824 евро. Компания зарегистрирована в 2010 году, ее уставный капитал составляет 2840 евро. «Pom» принадлежит Lielcepurem.