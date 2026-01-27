Смог из Восточной Европы душит Германию

По данным мониторинга, в последние дни концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в Берлине в отдельные часы достигала до 140 микрограммов на кубометр, что в разы превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Высокие показатели фиксировались также в Дрездене, Лейпциге, Эрфурте и Франкфурте-на-Одере. Даже в северных городах, включая Гамбург, значительная часть загрязнений пришла извне.

Эксперты объясняют ситуацию сочетанием сразу нескольких факторов. Восточные и юго-восточные ветры приносят загрязнённый воздух из Польши и Чехии, где зимой активно работают угольные электростанции и частные системы отопления на твёрдом топливе. Одновременно в Германии установилась температурная инверсия — тёплый воздух наверху действует как «крышка», не позволяя загрязнениям рассеиваться.

Ситуацию усугубляют и внутренние источники. В холодную погоду тысячи частных каминов и печей, особенно в пригородах крупных городов, заметно увеличивают концентрацию вредных частиц у поверхности земли.

Метеорологи предупреждают, что кратковременное улучшение возможно лишь после снегопадов или смены ветра. При сохранении текущей погодной картины февраль может стать одним из самых неблагоприятных месяцев по качеству воздуха в этом сезоне.

Зимой подобные эпизоды смога в Центральной Европе случаются регулярно. Однако в этот раз сочетание холода, застоя воздуха и трансграничного переноса загрязнений сделало ситуацию особенно ощутимой для миллионов жителей Германии. Им отстаётся только жаловаться в соцсетях и постить карты по загрязнению воздуха в стране.