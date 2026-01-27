Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смог из Восточной Европы душит Германию

27 января, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

Восточная и центральная Германия оказались под плотным слоем смога. Неблагоприятная погода и перенос загрязнённого воздуха из Восточной Европы привели к резкому ухудшению качества воздуха сразу в нескольких регионах страны.

По данным мониторинга, в последние дни концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в Берлине в отдельные часы достигала до 140 микрограммов на кубометр, что в разы превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Высокие показатели фиксировались также в Дрездене, Лейпциге, Эрфурте и Франкфурте-на-Одере. Даже в северных городах, включая Гамбург, значительная часть загрязнений пришла извне.

Эксперты объясняют ситуацию сочетанием сразу нескольких факторов. Восточные и юго-восточные ветры приносят загрязнённый воздух из Польши и Чехии, где зимой активно работают угольные электростанции и частные системы отопления на твёрдом топливе. Одновременно в Германии установилась температурная инверсия — тёплый воздух наверху действует как «крышка», не позволяя загрязнениям рассеиваться.

Ситуацию усугубляют и внутренние источники. В холодную погоду тысячи частных каминов и печей, особенно в пригородах крупных городов, заметно увеличивают концентрацию вредных частиц у поверхности земли.

Метеорологи предупреждают, что кратковременное улучшение возможно лишь после снегопадов или смены ветра. При сохранении текущей погодной картины февраль может стать одним из самых неблагоприятных месяцев по качеству воздуха в этом сезоне.

Зимой подобные эпизоды смога в Центральной Европе случаются регулярно. Однако в этот раз сочетание холода, застоя воздуха и трансграничного переноса загрязнений сделало ситуацию особенно ощутимой для миллионов жителей Германии. Им отстаётся только жаловаться в соцсетях и постить карты по загрязнению воздуха в стране. 

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

