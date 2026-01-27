«Отрезав пенсии, как ножом»: МВД ищет «разумные» условия для полиции

Государственный контроль призывает Кабинет министров не останавливаться на уже начатой реформе пенсий по выслуге, так как утвержденные изменения в пенсионной системе не решат проблему кадров в Государственной полиции, сказал во вторник журналистам член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

В то же время он подчеркнул, что справедливый переход для тех полицейских, которые уже работают, конечно, необходим, и этот вопрос нельзя решить, "отрезав пенсии, как ножом".

Литвинс выделил еще несколько законодательных вопросов, которые могли бы помочь решить кадровую проблему в Госполиции. Например, предоставить торговцам, которым приходится иметь дело с ворами, более широкие возможности в плане обработки данных, в том числе биометрических. В настоящее время эти вопросы в значительной степени ограничены регламентом о защите данных, отметил он. На эту проблему обратил внимание и глава Госполиции Армандс Рукс.

Кроме того, потребуются изменения на государственном уровне, например, некоторые задачи полиция могла бы не выполнять.

По мнению Госконтроля, важную роль могут сыграть добровольные помощники, эффективность которых доказана опытом соседних стран. В Латвии в настоящее время только 27 помощников полиции, развитие и значение этого формата недостаточно оценено, поэтому необходимы пилотные проекты.

Министр внутренних дел сообщил журналистам, что в прошлом году к работе в полиции приступило на 73 сотрудника больше, чем ушло на пенсию. Это, по словам министра, лучший результат за всю историю.

Комментируя пенсионную реформу, Козловскис согласился с Литвинсом, что система не может быть резко изменена в одночасье.

Рукс, в свою очередь, добавил, что проблемы с нехваткой кадров в Госпоолиции начались во время экономического кризиса 2008-2009 годов, когда ликвидировались рабочие места. С тех пор, вплоть до прошлого года, был только один случай, когда в полиции стало работать больше людей, чем ушло.

Рукс сказал, что увеличение числа полицейских в прошлом году было связано с повышением зарплаты. Он прогнозирует, что эта тенденция сохранится. В то же время он признал, что зарплата - не единственное, что мотивирует полицейских. Сами полицейские назвали важными факторами нагрузку и условия работы.

Как сообщалось, в результате ревизии Госконтроль пришел к выводу, что главной причиной нехватки сотрудников в Государственной полиции в настоящее время является уже не уровень оплаты труда, а проблемы с управлением человеческими ресурсами и приоритизацией задач.