«Отрезав пенсии, как ножом»: МВД ищет «разумные» условия для полиции

© LETA 27 января, 2026 16:52

Чтобы решить проблему кадров в сфере внутренних дел, Государственный контроль предлагает продолжить реформу пенсий по выслуге в Государственной полиции, министр внутренних дел Рихард Козловскис обещает искать "разумное" направление в этом вопросе, а руководство Госполиции - продолжать усилия по привлечению молодых сотрудников.

Государственный контроль призывает Кабинет министров не останавливаться на уже начатой реформе пенсий по выслуге, так как утвержденные изменения в пенсионной системе не решат проблему кадров в Государственной полиции, сказал во вторник журналистам член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

В то же время он подчеркнул, что справедливый переход для тех полицейских, которые уже работают, конечно, необходим, и этот вопрос нельзя решить, "отрезав пенсии, как ножом".

Литвинс выделил еще несколько законодательных вопросов, которые могли бы помочь решить кадровую проблему в Госполиции. Например, предоставить торговцам, которым приходится иметь дело с ворами, более широкие возможности в плане обработки данных, в том числе биометрических. В настоящее время эти вопросы в значительной степени ограничены регламентом о защите данных, отметил он. На эту проблему обратил внимание и глава Госполиции Армандс Рукс.

Кроме того, потребуются изменения на государственном уровне, например, некоторые задачи полиция могла бы не выполнять.

По мнению Госконтроля, важную роль могут сыграть добровольные помощники, эффективность которых доказана опытом соседних стран. В Латвии в настоящее время только 27 помощников полиции, развитие и значение этого формата недостаточно оценено, поэтому необходимы пилотные проекты.

Министр внутренних дел сообщил журналистам, что в прошлом году к работе в полиции приступило на 73 сотрудника больше, чем ушло на пенсию. Это, по словам министра, лучший результат за всю историю.

Комментируя пенсионную реформу, Козловскис согласился с Литвинсом, что система не может быть резко изменена в одночасье.

Рукс, в свою очередь, добавил, что проблемы с нехваткой кадров в Госпоолиции начались во время экономического кризиса 2008-2009 годов, когда ликвидировались рабочие места. С тех пор, вплоть до прошлого года, был только один случай, когда в полиции стало работать больше людей, чем ушло.

Рукс сказал, что увеличение числа полицейских в прошлом году было связано с повышением зарплаты. Он прогнозирует, что эта тенденция сохранится. В то же время он признал, что зарплата - не единственное, что мотивирует полицейских. Сами полицейские назвали важными факторами нагрузку и условия работы.

Как сообщалось, в результате ревизии Госконтроль пришел к выводу, что главной причиной нехватки сотрудников в Государственной полиции в настоящее время является уже не уровень оплаты труда, а проблемы с управлением человеческими ресурсами и приоритизацией задач.

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

