Эти добавки мы едим каждый день. Теперь их связывают с риском рака

Работа опубликована в журнале The BMJ и основана на наблюдении за более чем 100 тысячами человек в течение почти десяти лет.

Речь идёт не о редких веществах, а о консервантах, которые широко используются в колбасах, напитках, соусах, выпечке и других промышленных продуктах.

Исследователи анализировали питание участников французского проекта NutriNet-Santé с 2009 по 2023 год. Все добровольцы на старте были здоровы и регулярно заполняли детальные пищевые дневники с указанием конкретных брендов продуктов.

За время наблюдения было зафиксировано 4226 случаев рака, включая рак груди, простаты и кишечника.

Когда учёные рассмотрели все консерванты вместе, прямой связи с раком они не обнаружили. Но при анализе отдельных веществ картина изменилась.

Повышенный риск рака оказался связан с рядом широко используемых добавок:

калия сорбат

сульфиты

нитрит натрия

нитрат калия

уксусная кислота и ацетаты

В частности:

калия сорбат был связан с ростом общего онкориска на 14% и рака груди на 26%

сульфиты — с увеличением общего риска на 12%

нитрит натрия — с ростом риска рака простаты на 32%

нитрат калия — с повышением риска рака груди и общего онкориска

При этом 11 из 17 изученных консервантов не показали никакой связи с онкологией.

Учёные подчёркивают: Авторы исследования считают, что результаты дают основание пересмотреть нормы использования отдельных пищевых добавок и требуют более точной оценки баланса между пользой (длительное хранение продуктов) и потенциальными рисками для здоровья.

В сопроводительной редакционной статье эксперты отмечают: консерванты действительно делают еду доступнее и дешевле, но массовое и плохо контролируемое использование может иметь долгосрочные последствия.

Рекомендации для обычных потребителей пока остаются прежними:

исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако ряд консервантов, попавших в список, ранее уже связывали с:

повреждением ДНК,

воспалительными процессами,

изменениями в иммунной системе.

Полученные данные совпадают с результатами лабораторных экспериментов, что усиливает интерес регуляторов к теме.

Что это значит на практике

меньше ультрапереработанных продуктов, больше свежей пищи — даже если научные дискуссии вокруг консервантов ещё далеки от завершения.