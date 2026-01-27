Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эти добавки мы едим каждый день. Теперь их связывают с риском рака

Редакция PRESS 27 января, 2026 17:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычные пищевые консерванты, которые годами считаются безопасными, снова оказались под вопросом. Крупное французское исследование показало связь между регулярным потреблением некоторых добавок и повышенным риском онкологических заболеваний.

Работа опубликована в журнале The BMJ и основана на наблюдении за более чем 100 тысячами человек в течение почти десяти лет.

Речь идёт не о редких веществах, а о консервантах, которые широко используются в колбасах, напитках, соусах, выпечке и других промышленных продуктах.

Исследователи анализировали питание участников французского проекта NutriNet-Santé с 2009 по 2023 год. Все добровольцы на старте были здоровы и регулярно заполняли детальные пищевые дневники с указанием конкретных брендов продуктов.

За время наблюдения было зафиксировано 4226 случаев рака, включая рак груди, простаты и кишечника.

Когда учёные рассмотрели все консерванты вместе, прямой связи с раком они не обнаружили. Но при анализе отдельных веществ картина изменилась.

Повышенный риск рака оказался связан с рядом широко используемых добавок:

калия сорбат
сульфиты
нитрит натрия
нитрат калия
уксусная кислота и ацетаты

В частности:

калия сорбат был связан с ростом общего онкориска на 14% и рака груди на 26%
сульфиты — с увеличением общего риска на 12%
нитрит натрия — с ростом риска рака простаты на 32%
нитрат калия — с повышением риска рака груди и общего онкориска
При этом 11 из 17 изученных консервантов не показали никакой связи с онкологией.

Учёные подчёркивают: Авторы исследования считают, что результаты дают основание пересмотреть нормы использования отдельных пищевых добавок и требуют более точной оценки баланса между пользой (длительное хранение продуктов) и потенциальными рисками для здоровья.

В сопроводительной редакционной статье эксперты отмечают: консерванты действительно делают еду доступнее и дешевле, но массовое и плохо контролируемое использование может иметь долгосрочные последствия.

Рекомендации для обычных потребителей пока остаются прежними:

исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако ряд консервантов, попавших в список, ранее уже связывали с:

повреждением ДНК,
воспалительными процессами,
изменениями в иммунной системе.
Полученные данные совпадают с результатами лабораторных экспериментов, что усиливает интерес регуляторов к теме.

Что это значит на практике

Что это значит на практике: меньше ультрапереработанных продуктов, больше свежей пищи — даже если научные дискуссии вокруг консервантов ещё далеки от завершения.

Главные новости

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
Важно

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Важно

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Важно

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

