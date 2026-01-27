Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И тогда автобусы встанут: перевозчики готовы пойти на масштабный протест

Редакция PRESS 27 января, 2026 17:39

Важно 0 комментариев

LETA

Региональные пассажирские перевозчики не отказываются от намерения провести более масштабную акцию протеста, чем в 2025 году, так как на встрече с Министром сообщения и Автотранспортной дирекцией во вторник, 27 января, не было предложено конкретных решений проблем. Об этом заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс, сообщает LETA.

На встрече с Министром сообщения А.Швинкой («Прогрессивные») и Автотранспортной дирекцией (ATD) состоялся конструктивный диалог, однако диалог «не может быть бесконечным», поскольку необходимы конкретные меры и решения, заявил Ошениекс.

По его словам, акция протеста находится на стадии разработки, но ее проведение будет зависеть от итогов встречи 10 февраля, в том числе по вопросу заработной платы водителей. Ошениекс также сообщил, что перевозчики, учитывая убытки по долгосрочным договорам, рассматривают возможность обратиться в суд.

«Возникли объективные обстоятельства, которые на момент заключения договоров не могли предусмотреть ни заказчики, ни перевозчики. Бюро по надзору за закупками указало, что возможно минимальное покрытие необходимых дополнительных ресурсов для выполнения договоров, однако со стороны ATD не было четкого сигнала о том, что они готовы к такому решению», — заявил Ошениекс.

В свою очередь, председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапиньш отметил сильное давление на ATD и разработчиков политики со стороны отрасли. По его словам, сложилась нетипичная ситуация, когда все перевозчики договариваются не выполнять свои договорные обязательства с тем, чтобы добиться быстрого принятия решений, однако ATD стремится принимать правовые решения.

По словам Лапиньша, перевозчикам предложено доказать ущерб: представить данные об убытках, например, об изменениях цен на топливо и других компонентах, чтобы можно было оценить, допустима ли компенсация в соответствии с законом.

Министр сообщения Швинка отметил, что в 2023 и 2024 годах значительная часть пассажирских перевозчиков работала с прибылью, и сейчас ожидают финансовых результатов за 2025 год. Ошениекс подчеркнул, что, у части предприятий показатели рентабельности выглядят хорошими. возможно, за счет доходов из других источников, а не от оказания услуг общественного транспорта.

Швинка подчеркнул, что открыт к конструктивному диалогу с пассажирскими перевозчиками, однако необходимо найти правовые решения.

Он указал, что государство не может напрямую устанавливать уровень зарплаты в частных предприятиях, однако существуют другие инструменты — например, в новых закупках можно определить желаемый минимальный уровень оплаты труда, который давал бы дополнительные баллы при оценке предложений, а также в этот процесс можно вовлечь профсоюзы.

