14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Как говорится в совместном заявлении 14 государств, опубликованном Министерством транспорта Великобритании, морские суда могут ходить под флагом только одного государства и обязаны иметь действующие документы, подтверждающие безопасность эксплуатации и наличие страхового покрытия. Танкерa, не соответствующие этим требованиям, в том числе использующие флаги двух и более государств по собственному усмотрению, будут квалифицироваться как суда без гражданства. Такой статус, отмечается в документе, дает прибрежным государствам право вмешиваться в их деятельность. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли могут досматривать суда без национальной принадлежности в открытом море.

Авторы заявления также обвинили Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем навигации и позиционирования, а также в отключении транспондеров танкерами теневого флота. Эти устройства передают данные о местоположении судов и портах их назначения. Подобные действия, говорится в документе, создают угрозу безопасности международного судоходства: «Все суда находятся в опасности».

Подсанкционные танкеры регулярно пытаются скрывать информацию о своем местонахождении, в том числе для проведения скрытых операций по перевалке нефти на другие суда с целью обхода ограничений и последующей продажи сырья под видом не подпадающего под санкции. В заявлении подчеркивается необходимость строгого соблюдения международных требований, обязывающих суда использовать системы идентификации и позиционирования.

Документ подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

Заявление формализует меры, которые некоторые страны уже предпринимают для усиления контроля над подсанкционными танкерами, вывозящими нефть марки Urals из портов Приморск и Усть-Луга на Балтийском море.

В частности, на прошлой неделе корабли ВМС Франции задержали танкер Grinch, который, по данным французских властей, следовал из России под ложным флагом. Спустя несколько часов два других танкера, перевозивших нефть из Мурманска, развернулись у побережья Норвегии и направились обратно в порт. Кроме того, власти Германии не разрешили проход в Балтийское море судну Arcusat, не зарегистрированному ни в одной международной базе данных: после прохождения пролива между Данией и Швецией танкер был вынужден изменить курс и направиться в обход Скандинавского полуострова.