Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Редакция PRESS 27 января, 2026 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Как говорится в совместном заявлении 14 государств, опубликованном Министерством транспорта Великобритании, морские суда могут ходить под флагом только одного государства и обязаны иметь действующие документы, подтверждающие безопасность эксплуатации и наличие страхового покрытия. Танкерa, не соответствующие этим требованиям, в том числе использующие флаги двух и более государств по собственному усмотрению, будут квалифицироваться как суда без гражданства. Такой статус, отмечается в документе, дает прибрежным государствам право вмешиваться в их деятельность. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли могут досматривать суда без национальной принадлежности в открытом море.

Авторы заявления также обвинили Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем навигации и позиционирования, а также в отключении транспондеров танкерами теневого флота. Эти устройства передают данные о местоположении судов и портах их назначения. Подобные действия, говорится в документе, создают угрозу безопасности международного судоходства: «Все суда находятся в опасности».

Подсанкционные танкеры регулярно пытаются скрывать информацию о своем местонахождении, в том числе для проведения скрытых операций по перевалке нефти на другие суда с целью обхода ограничений и последующей продажи сырья под видом не подпадающего под санкции. В заявлении подчеркивается необходимость строгого соблюдения международных требований, обязывающих суда использовать системы идентификации и позиционирования.

Документ подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

Заявление формализует меры, которые некоторые страны уже предпринимают для усиления контроля над подсанкционными танкерами, вывозящими нефть марки Urals из портов Приморск и Усть-Луга на Балтийском море.

В частности, на прошлой неделе корабли ВМС Франции задержали танкер Grinch, который, по данным французских властей, следовал из России под ложным флагом. Спустя несколько часов два других танкера, перевозивших нефть из Мурманска, развернулись у побережья Норвегии и направились обратно в порт. Кроме того, власти Германии не разрешили проход в Балтийское море судну Arcusat, не зарегистрированному ни в одной международной базе данных: после прохождения пролива между Данией и Швецией танкер был вынужден изменить курс и направиться в обход Скандинавского полуострова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина
Важно

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Важно

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
Важно

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать
Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Читать