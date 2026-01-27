Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Редакция PRESS 27 января, 2026 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

По текущим оценкам, стоимость польских золотых резервов превышает 63 млрд евро. Но на этом в Варшаве останавливаться не собираются: цель — 700 тонн золота и общий объём резервов около 400 млрд злотых (примерно 94 млрд евро).

Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский уже много лет подчёркивает особую роль золота. В отличие от валют и облигаций, этот актив не несёт кредитного риска, не зависит от решений других центробанков и считается устойчивым к финансовым потрясениям.

Цифры меняются быстро. Если в 2024 году золото составляло менее 17% валютных резервов Польши, то к концу 2025 года его доля выросла до более 28% — один из самых резких сдвигов среди центральных банков мира.

Основные закупки пришлись на конец 2025 года — период высокой рыночной турбулентности и геополитической напряжённости. По инициативе Глапиньского руководство НБП решило и дальше стратегически увеличивать долю золота.

Польша движется в русле глобального тренда. По данным World Gold Council, в 2025 году большинство центральных банков продолжили наращивать золотые резервы. Почти 95% регуляторов ожидают, что мировые запасы золота у центробанков будут расти и дальше.

Эксперты указывают и на менее публичную сторону процесса: не все страны полностью раскрывают объёмы своих покупок. В этом контексте часто упоминают Китай и Россию. Некоторые аналитики считают, что накопление золота может быть частью подготовки к альтернативной финансовой архитектуре, где роль металла станет заметно выше.

Факт, что у Польши теперь золота больше, чем у ЕЦБ, носит не только символический характер. Хотя ЕЦБ определяет денежную политику еврозоны, его собственные золотые запасы сравнительно невелики — около 506 тонн. Основная тяжесть владения золотом лежит на национальных центробанках.

Критики указывают, что золото не приносит процентного дохода, в отличие от облигаций. Однако сторонники стратегии НБП считают это платой за долгосрочную финансовую устойчивость.

Закупки совпали с рекордными ценами на золото. Прогнозы на 2026 год остаются оптимистичными: крупные банки называют диапазон от $4 150 до $5 300 за унцию в зависимости от сценария.

Планка в 550 тонн стала важной вехой, но заявления польских властей дают понять: это ещё не финал. В условиях нестабильного мира золото снова становится ключевым активом — и Польша явно хочет играть в этой партии не последнюю роль.

