Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

В социальной сети X он написал по-латышски:

«Сегодня достигнутая договорённость по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС знаменует собой существенный поворотный момент в наших отношениях. Хочу выразить благодарность всем европейским лидерам за их конструктивный подход и приверженность, которые сделали возможным заключение этого соглашения. Этот договор углубит наши экономические связи, создаст новые возможности для наших людей и укрепит партнёрство Индии и Европы, обеспечив процветающее будущее».

Такой шаг вызвал удивление, учитывая, что премьер-министр использовал язык, который не является одним из официальных языков Индии, чтобы сообщить о важном международном событии. В то же время стоит отметить, что Моди проинформировал о достигнутой договорённости не только на латышском, но и на других языках Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и других.

Соглашение предусматривает, что Индия постепенно снизит пошлины на импортируемые автомобили с 110% до 10%, а пошлины на автомобильные комплектующие будут полностью отменены в течение пяти–десяти лет, сообщает Европейская комиссия. Почти полностью будут отменены также пошлины на оборудование, химическую продукцию и фармацевтические товары.

В то же время тарифы на отдельные сельскохозяйственные продукты ЕС будут значительно снижены. Пошлины на вино постепенно сократятся со 150% до 20%, а 40-процентная пошлина на импорт оливкового масла будет отменена. Также будет отменена 50-процентная пошлина на переработанные продукты питания, включая макаронные изделия и шоколад.

При этом следует отметить, что такие сельскохозяйственные продукты, как говядина, курятина, рис и сахар, в соглашение не включены, а все импортируемые из Индии товары и впредь будут соответствовать стандартам, установленным в ЕС.