Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

27 января, 2026

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

В социальной сети X он написал по-латышски:
«Сегодня достигнутая договорённость по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС знаменует собой существенный поворотный момент в наших отношениях. Хочу выразить благодарность всем европейским лидерам за их конструктивный подход и приверженность, которые сделали возможным заключение этого соглашения. Этот договор углубит наши экономические связи, создаст новые возможности для наших людей и укрепит партнёрство Индии и Европы, обеспечив процветающее будущее».

Такой шаг вызвал удивление, учитывая, что премьер-министр использовал язык, который не является одним из официальных языков Индии, чтобы сообщить о важном международном событии. В то же время стоит отметить, что Моди проинформировал о достигнутой договорённости не только на латышском, но и на других языках Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и других.

Соглашение предусматривает, что Индия постепенно снизит пошлины на импортируемые автомобили с 110% до 10%, а пошлины на автомобильные комплектующие будут полностью отменены в течение пяти–десяти лет, сообщает Европейская комиссия. Почти полностью будут отменены также пошлины на оборудование, химическую продукцию и фармацевтические товары.

В то же время тарифы на отдельные сельскохозяйственные продукты ЕС будут значительно снижены. Пошлины на вино постепенно сократятся со 150% до 20%, а 40-процентная пошлина на импорт оливкового масла будет отменена. Также будет отменена 50-процентная пошлина на переработанные продукты питания, включая макаронные изделия и шоколад.

При этом следует отметить, что такие сельскохозяйственные продукты, как говядина, курятина, рис и сахар, в соглашение не включены, а все импортируемые из Индии товары и впредь будут соответствовать стандартам, установленным в ЕС.

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Читать