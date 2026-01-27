Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Šodien panāktā Indijas un ES Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana iezīmē nozīmīgu pavērsienu mūsu attiecībās. Es pateicos visiem Eiropas līderiem gadu gaitā par viņu konstruktīvo garu un apņēmību, kas ļāva šo padarīt iespējamu. Šis nolīgums padziļinās ekonomiskās saites,…— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
В социальной сети X он написал по-латышски:
«Сегодня достигнутая договорённость по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС знаменует собой существенный поворотный момент в наших отношениях. Хочу выразить благодарность всем европейским лидерам за их конструктивный подход и приверженность, которые сделали возможным заключение этого соглашения. Этот договор углубит наши экономические связи, создаст новые возможности для наших людей и укрепит партнёрство Индии и Европы, обеспечив процветающее будущее».
Такой шаг вызвал удивление, учитывая, что премьер-министр использовал язык, который не является одним из официальных языков Индии, чтобы сообщить о важном международном событии. В то же время стоит отметить, что Моди проинформировал о достигнутой договорённости не только на латышском, но и на других языках Европейского союза, в том числе на эстонском, нидерландском, французском и других.
Соглашение предусматривает, что Индия постепенно снизит пошлины на импортируемые автомобили с 110% до 10%, а пошлины на автомобильные комплектующие будут полностью отменены в течение пяти–десяти лет, сообщает Европейская комиссия. Почти полностью будут отменены также пошлины на оборудование, химическую продукцию и фармацевтические товары.
В то же время тарифы на отдельные сельскохозяйственные продукты ЕС будут значительно снижены. Пошлины на вино постепенно сократятся со 150% до 20%, а 40-процентная пошлина на импорт оливкового масла будет отменена. Также будет отменена 50-процентная пошлина на переработанные продукты питания, включая макаронные изделия и шоколад.
При этом следует отметить, что такие сельскохозяйственные продукты, как говядина, курятина, рис и сахар, в соглашение не включены, а все импортируемые из Индии товары и впредь будут соответствовать стандартам, установленным в ЕС.