Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

«В последние годы организованная преступность затрагивает все более широкие слои населения. Все сильнее снижается возраст тех, кто совершает серьезные преступления», — так Минюст Швеции объясняет необходимость законопроекта, опубликованного на сайте ведомства в понедельник, 26 января.

Сейчас уголовная ответственность в Швеции наступает с 15 лет. При этом осужденных за тяжкие преступления (убийство, изнасилование, ограбление с отягчающими обстоятельствами) подростков в возрасте до 17 лет, как правило, отправляют в специализированные центры, а не в тюрьму.

В 2025 году, отмечает Aftonbladet, 52 подростка в возрасте до 15 лет были вовлечены в судебные дела об убийстве или покушении на убийство. Сейчас им не грозит наказание: совершившее преступление подростки отдаются под опеку социальным службам.

По данным Национального совета Швеции по предотвращению преступлений, число зарегистрированных правонарушений, в совершении которых подозреваются подростки до 15 лет, за последнее десятилетие удвоилось.

Дискуссии о снижении возраста уголовной ответственности идут в Швеции уже долгое время. В сентябре 2025 года премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил планы снизить возраст уголовной ответсвенности, объяснив это тем, что «криминальные организации безжалостно используют детей для совершения тяжких преступлений».

Минюст предлагает целый ряд мер, в том числе:

снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 13 лет на пятилетний период;

отменить смягчение наказания для молодых людей (18-20 лет);

увеличить максимально возможное наказание для людей в возрасте до 18 лет с 14 до 18 лет заключения;

ужесточить условия надзора за осужденными молодыми людьми;

ужесточить наказание за несоблюдение осужденными людьми наложенных на них ограничений.

Законопроект передан на рассмотрение в специальную комиссию. Если документ будет одобрен, то его передадут в парламент для голосования (где у правящей коалиции нет большинства). В случае принятия новые меры вступят в силу 3 июля 2026 года.