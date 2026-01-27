Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

© BBC 27 января, 2026 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

«В последние годы организованная преступность затрагивает все более широкие слои населения. Все сильнее снижается возраст тех, кто совершает серьезные преступления», — так Минюст Швеции объясняет необходимость законопроекта, опубликованного на сайте ведомства в понедельник, 26 января.

Сейчас уголовная ответственность в Швеции наступает с 15 лет. При этом осужденных за тяжкие преступления (убийство, изнасилование, ограбление с отягчающими обстоятельствами) подростков в возрасте до 17 лет, как правило, отправляют в специализированные центры, а не в тюрьму.

В 2025 году, отмечает Aftonbladet, 52 подростка в возрасте до 15 лет были вовлечены в судебные дела об убийстве или покушении на убийство. Сейчас им не грозит наказание: совершившее преступление подростки отдаются под опеку социальным службам.

По данным Национального совета Швеции по предотвращению преступлений, число зарегистрированных правонарушений, в совершении которых подозреваются подростки до 15 лет, за последнее десятилетие удвоилось.

Дискуссии о снижении возраста уголовной ответственности идут в Швеции уже долгое время. В сентябре 2025 года премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил планы снизить возраст уголовной ответсвенности, объяснив это тем, что «криминальные организации безжалостно используют детей для совершения тяжких преступлений».

Минюст предлагает целый ряд мер, в том числе:

снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 13 лет на пятилетний период;

отменить смягчение наказания для молодых людей (18-20 лет);

увеличить максимально возможное наказание для людей в возрасте до 18 лет с 14 до 18 лет заключения;

ужесточить условия надзора за осужденными молодыми людьми;

ужесточить наказание за несоблюдение осужденными людьми наложенных на них ограничений.

Законопроект передан на рассмотрение в специальную комиссию. Если документ будет одобрен, то его передадут в парламент для голосования (где у правящей коалиции нет большинства). В случае принятия новые меры вступят в силу 3 июля 2026 года.

 

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

