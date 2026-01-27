Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Редакция PRESS 27 января, 2026 18:21

Важно 0 комментариев

Очумелые ручки климатического лобби ЕС добрались до разовой упаковки, столь удобной для соусов в кафе и для продуктов гигиены в отелях. С 2030 года эту упаковку запретят. Уже с лета этого года в Евросоюзе вводится новый Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR). Цель — добиться ограничения вредных веществ в упаковочных материалах, а также максимально полной утилизации упаковки после использования, пишет портал Grani.lv.

Регламент охватывает весь жизненный цикл упаковки – от дизайна и производства до утилизации и повторного использования. И он обязателен для производителей, дистрибьюторов и предприятий.

Вводятся новые требования по маркировке – упаковка должна иметь четкие инструкции по утилизации и сведения о составе и переработке. Упаковки, контактирующие с пищей и содержащие опасные вещества выше допустимых порогов, нельзя будет продавать на рынке ЕС.

Кроме того, с 2030 года на рынок ЕС нельзя будет выпускать определенные виды одноразовой пластиковой упаковки. Это пакетики для приправ, соусов (кетчуп, горчица, майонез и т. д.) для гостиниц, ресторанов, кафе. И это пластиковая упаковка для фруктов и овощей весом до 1,5 кг, потребляемая на месте в кафе и барах.

Также под запрет попадают мини-упаковки косметики и гигиенических средств в отелях (например, маленькие пластиковые бутылочки шампуня и геля для душа). Вы спросите — а их-то за что? Всё за то же — чтобы не плодить мусор и «развивать многоразовые пакетики и эко-альтернативы». Рестораны и кафе должны будут предлагать покупателям возможность приносить свои контейнеры для еды и напитков, которые можно заправлять без дополнительной платы или с пониженной ценой.

В общем, это — достойное продолжение таких чудовищных идей Еврокомиссии, как крышечки от бутылок, вонзающиеся в глаз при попытке отпить. Всё задумано так, чтобы максимально удобные вещи запретить или сделать максимально неудобными.

По оценкам авторов, новые требования помогут сократить количество отходов упаковки: на 5% к 2030 году и на 15% к 2040 году по сравнению с уровнями 2018 года. На это хочется сказать — ну-ну, посмотрим. Те же крышечки, казалось бы намертво прилепленные к таре, народ отрывает, отрезает ножницами или отпиливает ножом, но не мирится с тем, что навязывает ему руководство ЕС.

Уже понятно, что из-за новых требований к упаковке многократно возрастут затраты бизнеса, которому придется перестроить все процессы: от закупок материалов до работы с клиентами и логистики. И свои расходы бизнес, понятно, сдерёт с клиентов, так что заплатит за новые хотелки климатических лоббистов, как всегда, многострадальный европейский потребитель.

Впрочем, ему не привыкать. Оправдывая своё существование, бюрократические структуры ЕС выдают на-гора по 1000-1500 правовых актов, директив и регламентов в год. И действительно полезных для европейцев среди них не так уж и много.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Важно

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Важно

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина
Важно

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать
Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Читать

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Читать