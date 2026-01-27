От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Регламент охватывает весь жизненный цикл упаковки – от дизайна и производства до утилизации и повторного использования. И он обязателен для производителей, дистрибьюторов и предприятий.

Вводятся новые требования по маркировке – упаковка должна иметь четкие инструкции по утилизации и сведения о составе и переработке. Упаковки, контактирующие с пищей и содержащие опасные вещества выше допустимых порогов, нельзя будет продавать на рынке ЕС.

Кроме того, с 2030 года на рынок ЕС нельзя будет выпускать определенные виды одноразовой пластиковой упаковки. Это пакетики для приправ, соусов (кетчуп, горчица, майонез и т. д.) для гостиниц, ресторанов, кафе. И это пластиковая упаковка для фруктов и овощей весом до 1,5 кг, потребляемая на месте в кафе и барах.

Также под запрет попадают мини-упаковки косметики и гигиенических средств в отелях (например, маленькие пластиковые бутылочки шампуня и геля для душа). Вы спросите — а их-то за что? Всё за то же — чтобы не плодить мусор и «развивать многоразовые пакетики и эко-альтернативы». Рестораны и кафе должны будут предлагать покупателям возможность приносить свои контейнеры для еды и напитков, которые можно заправлять без дополнительной платы или с пониженной ценой.

В общем, это — достойное продолжение таких чудовищных идей Еврокомиссии, как крышечки от бутылок, вонзающиеся в глаз при попытке отпить. Всё задумано так, чтобы максимально удобные вещи запретить или сделать максимально неудобными.

По оценкам авторов, новые требования помогут сократить количество отходов упаковки: на 5% к 2030 году и на 15% к 2040 году по сравнению с уровнями 2018 года. На это хочется сказать — ну-ну, посмотрим. Те же крышечки, казалось бы намертво прилепленные к таре, народ отрывает, отрезает ножницами или отпиливает ножом, но не мирится с тем, что навязывает ему руководство ЕС.

Уже понятно, что из-за новых требований к упаковке многократно возрастут затраты бизнеса, которому придется перестроить все процессы: от закупок материалов до работы с клиентами и логистики. И свои расходы бизнес, понятно, сдерёт с клиентов, так что заплатит за новые хотелки климатических лоббистов, как всегда, многострадальный европейский потребитель.

Впрочем, ему не привыкать. Оправдывая своё существование, бюрократические структуры ЕС выдают на-гора по 1000-1500 правовых актов, директив и регламентов в год. И действительно полезных для европейцев среди них не так уж и много.