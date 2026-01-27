«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

В письме в службу безопасности Колс приводит конкретные высказывания Мамыкина, прозвучавшие в январе этого года на российском телеканале «Россия 1 — Вечер с Владимиром Соловьёвым». В эфире Мамыкин заявил: «Если вы планируете проводить учения с “Орешником” без ядерных боеголовок, используя только кинетический удар, то делайте это против стран Балтии, потому что их не стоит жалеть». Он призвал «наслаждаться» таким ударом с попкорном и отметил, что ему бы понравилась гибель латышей.

Колс сообщил своим подписчикам в Facebook: «Я подал в Службу государственной безопасности заявление по поводу публичных высказываний Андрея Мамыкина на российском телевидении, в которых он призывает к военному нападению на страны Балтии.

Для контекста: с июля 2024 года Мамыкин находится в международном розыске за прославление военных преступлений России и распространение пропаганды. Уголовный процесс был начат в 2023 году, выдан европейский ордер на арест. Он последовательно продолжает высказывать враждебную и подстрекательскую риторику, направленную против Латвии и других стран Балтии. Когда-нибудь ему за это придется ответить».