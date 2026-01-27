Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

"Я согласен, но это (наплыв метеозондов) был ответом Белоруссии. Я согласен, что именно такие последствия плохи, но мы должны быть более сдержанными. Именно сегодняшняя американская дипломатия показала, что проблемы можно и нужно решать по-другому. И мы, как Литва, наш народ, наши перевозчики и все остальные, должны быть больше заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, наконец, закончился, по крайней мере, немного смягчился", – сказал он.

"Конечно, эта гибридная атака – это большой минус, но нам также необходимо понимать нашего оппонента, почему он это делает, и иногда не провоцировать, потому что страдают наши люди, наши интересы, перевозчики и т. д.", – добавил Томашевский.



Из-за угрозы, исходящей от шаров с контрабандой из Белоруссии, Вильнюсский аэропорт неоднократно приостанавливал деятельность.

В октябре прошлого года, после активизации потока шаров с контрабандой из Белоруссии, Правительство по всей стране объявило чрезвычайную ситуацию. Были также закрыты пограничные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай. Однако граница с Белоруссией была открыта раньше, чтобы разрешить ситуацию с перевозчиками, застрявшими в Белоруссии.

На границе до сих пор находятся зарегистрированные в Литве и других странах ЕС грузовики, которые до сих пор не освобождаются режимом президента Белоруссии Лукашенко.