Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

© LETA 27 января, 2026 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

"Я согласен, но это (наплыв метеозондов) был ответом Белоруссии. Я согласен, что именно такие последствия плохи, но мы должны быть более сдержанными. Именно сегодняшняя американская дипломатия показала, что проблемы можно и нужно решать по-другому. И мы, как Литва, наш народ, наши перевозчики и все остальные, должны быть больше заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, наконец, закончился, по крайней мере, немного смягчился", – сказал он.

"Конечно, эта гибридная атака – это большой минус, но нам также необходимо понимать нашего оппонента, почему он это делает, и иногда не провоцировать, потому что страдают наши люди, наши интересы, перевозчики и т. д.", – добавил Томашевский.
 
Из-за угрозы, исходящей от шаров с контрабандой из Белоруссии, Вильнюсский аэропорт неоднократно приостанавливал деятельность.

В октябре прошлого года, после активизации потока шаров с контрабандой из Белоруссии, Правительство по всей стране объявило чрезвычайную ситуацию. Были также закрыты пограничные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай. Однако граница с Белоруссией была открыта раньше, чтобы разрешить ситуацию с перевозчиками, застрявшими в Белоруссии.

На границе до сих пор находятся зарегистрированные в Литве и других странах ЕС грузовики, которые до сих пор не освобождаются режимом президента Белоруссии Лукашенко.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы
Важно

Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Важно

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
Важно

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать
Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Читать

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Читать