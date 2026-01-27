Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

Согласно первоначальной информации, в январе мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей курьерской службы, и сообщила о якобы ожидаемой посылке. Для «подтверждения личности» мужчина назвал свои персональные данные и подтвердил действия, вводя коды Smart-ID.

Вскоре после этого ему позвонил другой человек, представившийся юристом банка, который заявил, что предыдущий звонок был от мошенников и что банк окажет помощь в решении ситуации. Во время разговора на имя мужчины был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, и, следуя указаниям мошенников, он подтвердил все операции с помощью Smart-ID.

Злоумышленники дали мужчине инструкции снять деньги с банковского счета и передать их курьеру, который якобы должен был доставить средства в Банк Латвии. Кроме того, 3000 евро необходимо было перевести на банковский счет за границей, чтобы якобы защитить деньги от мошенников.

Через несколько дней мужчина получил информацию о том, что банк якобы заблокировал его платежную карту. Тот же человек, который ранее представлялся юристом банка, велел ему отправиться в банк и объяснить, что деньги нужны для ремонтных работ и других личных нужд, чтобы карту разблокировали.

Позднее мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, который утверждал, что в банке, возможно, работает мошенник. Он сообщил, что за мужчиной якобы ведется видеонаблюдение, а объяснения в банке необходимо давать именно такие, какие ранее продиктовала лжебанковская юристка.

Всего состоялись три встречи с одним и тем же курьером, в ходе которых мужчина передал наличными 7200 евро. Все лица, причастные к этому случаю, общались с потерпевшим на русском языке. Точный размер причиненного ущерба в настоящее время еще устанавливается, сообщила Васкане.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется расследование.

Государственная полиция вновь призывает жителей быть особенно внимательными и напоминает, что сотрудники банков, представители полиции и государственных учреждений никогда не просят подтверждать финансовые операции с помощью Smart-ID и передавать наличные деньги третьим лицам. Мошенники часто создают ощущение срочности, пугают возможными финансовыми потерями или расследованиями и призывают действовать немедленно, лишая возможности проверить информацию.

При получении подозрительных звонков или сообщений полиция рекомендует немедленно прекратить общение, не раскрывать персональные данные, банковские коды доступа и не совершать никаких финансовых операций. В подобных ситуациях следует самостоятельно связаться со своим банком, используя только официальные контакты, либо обратиться в Государственную полицию, позвонив по единому номеру экстренной помощи 112.

Государственная полиция также призывает обсуждать риски мошенничества с близкими, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся мишенью злоумышленников.