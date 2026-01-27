Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

27 января, 2026

Valsts policija

В Валмиерском крае мужчина 1962 года рождения трижды передал деньги одному и тому же мошеннику, сообщила агентству LETA специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Согласно первоначальной информации, в январе мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей курьерской службы, и сообщила о якобы ожидаемой посылке. Для «подтверждения личности» мужчина назвал свои персональные данные и подтвердил действия, вводя коды Smart-ID.

Вскоре после этого ему позвонил другой человек, представившийся юристом банка, который заявил, что предыдущий звонок был от мошенников и что банк окажет помощь в решении ситуации. Во время разговора на имя мужчины был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, и, следуя указаниям мошенников, он подтвердил все операции с помощью Smart-ID.

Злоумышленники дали мужчине инструкции снять деньги с банковского счета и передать их курьеру, который якобы должен был доставить средства в Банк Латвии. Кроме того, 3000 евро необходимо было перевести на банковский счет за границей, чтобы якобы защитить деньги от мошенников.

Через несколько дней мужчина получил информацию о том, что банк якобы заблокировал его платежную карту. Тот же человек, который ранее представлялся юристом банка, велел ему отправиться в банк и объяснить, что деньги нужны для ремонтных работ и других личных нужд, чтобы карту разблокировали.

Позднее мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, который утверждал, что в банке, возможно, работает мошенник. Он сообщил, что за мужчиной якобы ведется видеонаблюдение, а объяснения в банке необходимо давать именно такие, какие ранее продиктовала лжебанковская юристка.

Всего состоялись три встречи с одним и тем же курьером, в ходе которых мужчина передал наличными 7200 евро. Все лица, причастные к этому случаю, общались с потерпевшим на русском языке. Точный размер причиненного ущерба в настоящее время еще устанавливается, сообщила Васкане.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется расследование.

Государственная полиция вновь призывает жителей быть особенно внимательными и напоминает, что сотрудники банков, представители полиции и государственных учреждений никогда не просят подтверждать финансовые операции с помощью Smart-ID и передавать наличные деньги третьим лицам. Мошенники часто создают ощущение срочности, пугают возможными финансовыми потерями или расследованиями и призывают действовать немедленно, лишая возможности проверить информацию.

При получении подозрительных звонков или сообщений полиция рекомендует немедленно прекратить общение, не раскрывать персональные данные, банковские коды доступа и не совершать никаких финансовых операций. В подобных ситуациях следует самостоятельно связаться со своим банком, используя только официальные контакты, либо обратиться в Государственную полицию, позвонив по единому номеру экстренной помощи 112.

Государственная полиция также призывает обсуждать риски мошенничества с близкими, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся мишенью злоумышленников.

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Читать
Загрузка

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

Читать

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Читать

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Читать

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
Читать

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Читать

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

Читать