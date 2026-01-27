Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурор удовлетворена решением суда и считает его обоснованным и законным. Именно такое окончательное наказание она просила назначить и в судебных прениях.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Адвокат Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что попросит суд подготовить полный текст приговора и после ознакомления с изложенными в нём мотивами подаст апелляцию. Гапоненко, который по-прежнему находится под стражей, своей вины не признаёт.

Ранее сообщалось, что Гапоненко обвиняется в совершении в группе лиц действий, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды, а также в оказании помощи иностранному государству в деятельности против Латвии с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В феврале 2025 года обвиняемый дистанционно подключился к публичной дискуссии «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», организованной в Москве Институтом стран СНГ, и выступил с речью, в ходе которой целенаправленно поддерживал агрессивную политику России по работе с диаспорой, а также восхвалял деятельность Института стран СНГ и собственный вклад в подготовку публичной информации о якобы притеснении русских в Латвии.

По мнению прокуратуры, обвиняемый также сознательно распространял не соответствующие действительности и вымышленные им утверждения с целью представить латышей как враждебно настроенных по отношению к проживающим в Латвии русским, в том числе заявления о якобы имеющих место преследованиях русских, запрете говорить на русском языке, закрытии русскоязычных школ и об «этноциде» в отношении русских. Такой клеветнической информацией о Латвийском государстве обвиняемый способствовал геополитическим интересам России, целенаправленно направленным против Латвии и стран Балтии в целом.

Кроме того, он указывал, что одним из способов «остановить этноцид против русских» может стать вторжение России в Балтии, в том числе в Латвию, к которому необходимо не только готовиться, но и заранее обеспечивать идеологическую готовность. Поддерживая деятельность России как государства-агрессора и оказывая ей информационную поддержку, а также поддерживая политическую и военную активность связанных с ней организаций, обвиняемый содействовал действиям, направленным против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственного строя и безопасности Латвии.

На конференции обвиняемый выступал вместе с другими гражданами Латвии, в отношении которых уголовное производство выделено в отдельное дело.

В ходе дискуссии звучали дезинформационные тезисы, соответствующие интересам России, и в ней участвовали несколько граждан Латвии. Очное и дистанционное участие приняли ряд прокремлёвских активистов — объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самулс, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

С 14 февраля 2025 года Гапоненко находится в Рижской Центральной тюрьме в связи с применённой мерой пресечения — арестом.

Родившийся в 1954 году Гапоненко ранее уже был осуждён за разжигание национальной ненависти и деятельность, направленную против Латвии, а также обвиняется ещё по одному делу.

Весной 2022 года Верховный суд не принял кассационную жалобу, и вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым Гапоненко был признан виновным в разжигании национальной ненависти и деятельности против Латвии, с назначением условного лишения свободы.

В том деле Гапоненко, в частности, обвинялся в том, что в период с конца 2017 года до весны 2018 года распространял в интернете ложные утверждения, использовавшиеся в российских пропагандистских СМИ, о «возрождении фашизма» в Латвии, преследовании русскоязычного населения и возможном «геноциде» против русскоязычных жителей Латвии, который якобы планировали осуществить латвийская армия и союзники по НАТО.

В одном из подготовленных им материалов Гапоненко утверждал, что в Латвию прибывают военнослужащие спецподразделений США, которые якобы будут выдавать себя за русских мятежников и устраивать массовые беспорядки с целью создать повод для репрессий против лидеров русского движения.

Гапоненко неоднократно упоминался в ежегодных отчётах Службы государственной безопасности.