Решение суда: Александр Гапоненко приговорен к 10 годам тюрьмы

© LETA 27 января, 2026 17:20

0 комментариев

Рижский районный суд во вторник приговорил прокремлёвского активиста Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трём годам пробационного надзора за оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, выяснило агентство LETA.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурор удовлетворена решением суда и считает его обоснованным и законным. Именно такое окончательное наказание она просила назначить и в судебных прениях.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Адвокат Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что попросит суд подготовить полный текст приговора и после ознакомления с изложенными в нём мотивами подаст апелляцию. Гапоненко, который по-прежнему находится под стражей, своей вины не признаёт.

Ранее сообщалось, что Гапоненко обвиняется в совершении в группе лиц действий, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды, а также в оказании помощи иностранному государству в деятельности против Латвии с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В феврале 2025 года обвиняемый дистанционно подключился к публичной дискуссии «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», организованной в Москве Институтом стран СНГ, и выступил с речью, в ходе которой целенаправленно поддерживал агрессивную политику России по работе с диаспорой, а также восхвалял деятельность Института стран СНГ и собственный вклад в подготовку публичной информации о якобы притеснении русских в Латвии.

По мнению прокуратуры, обвиняемый также сознательно распространял не соответствующие действительности и вымышленные им утверждения с целью представить латышей как враждебно настроенных по отношению к проживающим в Латвии русским, в том числе заявления о якобы имеющих место преследованиях русских, запрете говорить на русском языке, закрытии русскоязычных школ и об «этноциде» в отношении русских. Такой клеветнической информацией о Латвийском государстве обвиняемый способствовал геополитическим интересам России, целенаправленно направленным против Латвии и стран Балтии в целом.

Кроме того, он указывал, что одним из способов «остановить этноцид против русских» может стать вторжение России в Балтии, в том числе в Латвию, к которому необходимо не только готовиться, но и заранее обеспечивать идеологическую готовность. Поддерживая деятельность России как государства-агрессора и оказывая ей информационную поддержку, а также поддерживая политическую и военную активность связанных с ней организаций, обвиняемый содействовал действиям, направленным против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственного строя и безопасности Латвии.

На конференции обвиняемый выступал вместе с другими гражданами Латвии, в отношении которых уголовное производство выделено в отдельное дело.

В ходе дискуссии звучали дезинформационные тезисы, соответствующие интересам России, и в ней участвовали несколько граждан Латвии. Очное и дистанционное участие приняли ряд прокремлёвских активистов — объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самулс, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

С 14 февраля 2025 года Гапоненко находится в Рижской Центральной тюрьме в связи с применённой мерой пресечения — арестом.

Родившийся в 1954 году Гапоненко ранее уже был осуждён за разжигание национальной ненависти и деятельность, направленную против Латвии, а также обвиняется ещё по одному делу.

Весной 2022 года Верховный суд не принял кассационную жалобу, и вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым Гапоненко был признан виновным в разжигании национальной ненависти и деятельности против Латвии, с назначением условного лишения свободы.

В том деле Гапоненко, в частности, обвинялся в том, что в период с конца 2017 года до весны 2018 года распространял в интернете ложные утверждения, использовавшиеся в российских пропагандистских СМИ, о «возрождении фашизма» в Латвии, преследовании русскоязычного населения и возможном «геноциде» против русскоязычных жителей Латвии, который якобы планировали осуществить латвийская армия и союзники по НАТО.

В одном из подготовленных им материалов Гапоненко утверждал, что в Латвию прибывают военнослужащие спецподразделений США, которые якобы будут выдавать себя за русских мятежников и устраивать массовые беспорядки с целью создать повод для репрессий против лидеров русского движения.

Гапоненко неоднократно упоминался в ежегодных отчётах Службы государственной безопасности.

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

