Как в приложении доставки: каждый сможет посмотреть стратегические резервы

27 января, 2026 17:59

Новости Латвии

Администрирование государственных материальных резервов будет возложено на ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"", постановило правительство на заседании Совета по кризисному управлению.

Как сообщила журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня, сегодня в закрытом формате обсуждалось несколько тем государственной важности. Особое внимание было уделено государственным материальным резервам. Резервы будут управляться централизованно, а за их управление будет отвечать "Possessor".

По словам Силини, цель состоит в том, чтобы создать прозрачную систему, показывающую в режиме реального времени, где находятся необходимые резервы и куда они направляются. Система будет работать по аналогии с приложениями, отслеживающими доставку заказа, пояснила премьер.

"Люди должны иметь возможность видеть, где находится тот или иной резерв и как он перемещается. Но закупки, хранение и планирование ресурсов останутся в ведении отраслевых министерств", - сказала Силиня.

Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?
От авторов «убойных» пробок для бутылок: что еще нам запретят в Европе?

Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику
Нельзя быть таким доверчивым: мужчина трижды отдал деньги мошеннику

У Польши золота больше, чем у ЕЦБ.! И это ещё не предел

Польша неожиданно вышла в лидеры европейской «золотой гонки». Национальный банк Польши увеличил запасы золота примерно до 550 тонн — это больше, чем у Европейского центрального банка.

Необычная весть из Индии: премьер-министр Моди написал по-латышски

Европейский союз (ЕС) и Индия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот важный момент премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отметить не только в социальных сетях, но и на латышском языке.

14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с «теневым флотом» России

Страны Балтийского и Северного морей, а также Исландия заявили о намерении усилить противодействие деятельности танкеров так называемого теневого флота. Через воды этих государств проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. В последние недели отдельные страны уже начали задерживать суда, которые, по их оценке, нарушают санкционный режим и международные правила судоходства.

Швецию терзают молодёжные банды: решено снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Министерство юстиции Швеции предложило законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Если закон будет принят парламентом, то он вступит в силу с 3 июля 2026 года. Необходимость снизить возраст уголовной ответственности правительство объясняет вовлечением подростков в организованные преступные группировки.

Гибридные атаки Белоруссии были ответом; Литве нужно быть более сдержанной: евродепутат

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
 
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Сеть супермаркетов «Sky» закрыла магазин в Риге на улице Краста, заметило агентство LETA. Пока компания не предоставила агентству LETA комментариев по поводу закрытия магазина.

Желтое предупреждение! Латвию накроет снежной бурей

С вечера вторника до утра среды на крайнем юге Латвии будет идти сильный снег, также ожидается метель, прогнозируют синоптики.

