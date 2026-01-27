Как в приложении доставки: каждый сможет посмотреть стратегические резервы

Как сообщила журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня, сегодня в закрытом формате обсуждалось несколько тем государственной важности. Особое внимание было уделено государственным материальным резервам. Резервы будут управляться централизованно, а за их управление будет отвечать "Possessor".

По словам Силини, цель состоит в том, чтобы создать прозрачную систему, показывающую в режиме реального времени, где находятся необходимые резервы и куда они направляются. Система будет работать по аналогии с приложениями, отслеживающими доставку заказа, пояснила премьер.

"Люди должны иметь возможность видеть, где находится тот или иной резерв и как он перемещается. Но закупки, хранение и планирование ресурсов останутся в ведении отраслевых министерств", - сказала Силиня.