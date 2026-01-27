По данным исследования, заказанного аналитическим центром, через 15 лет население Латвии сократится до 1,6 миллиона человек.

«Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая — нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться — это просто надо всем понять. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды, инфраструктуру», — говорит Ростовскис.

По его словам, какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет.

«Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония», — отмечает он.

При этом он признает, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.

По его мнению, вопрос скоро встанет очень конкретно: «Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность».