Или мы закрываем больницы — или принимаем мигрантов: бизнесмен о надвигающейся катастрофе (1)

27 января, 2026 10:39

Важно 1 комментариев

В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей — это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны невозможно, заявил программе «Обсудим вечером» председатель совета аналитического центра LASER и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv.

По данным исследования, заказанного аналитическим центром, через 15 лет население Латвии сократится до 1,6 миллиона человек.

«Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая — нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться — это просто надо всем понять. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды, инфраструктуру», — говорит Ростовскис.

По его словам, какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет.

«Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония», — отмечает он.

При этом он признает, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.

По его мнению, вопрос скоро встанет очень конкретно: «Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность».

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет
Важно

Где в Латвии не выжить: реформа больниц привела к появлению карты мест, куда неотложка не успеет (1)

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Важно

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов
Важно

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках (1)

Мир 14:58

Мир 1 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год (1)

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 1 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников! (1)

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 1 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors» (1)

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 1 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах (1)

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 1 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро (1)

Важно 14:05

Важно 1 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели (1)

Важно 13:58

Важно 1 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

