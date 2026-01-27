Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США вышли из Парижского климатического соглашения

© Deutsche Welle 27 января, 2026 11:04

США официально вышли из Парижского климатического соглашения, что закрепило отказ администрации президента Дональда Трампа от международных усилий по борьбе с изменением климата . Как сообщили в секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата, решение о выходе вступило в силу во вторник, 27 января - ровно через год после того, как соответствующее уведомление было передано Соединенными Штатами в Организацию Объединенных Наций.

Трамп подписал указ о выходе из соглашения в день своей новой инаугурации в январе 2025 года. Парижское соглашение направлено на сдерживание глобального потепления и предотвращение наиболее разрушительных последствий изменения климата.

Выход США из соглашения означает, что эта страна больше не считает себя связанной обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Американская делегация также прекращает участие в международных климатических конференциях. Кроме того, уход США приведет к значительному сокращению финансирования программ помощи беднейшим странам в сфере климатической адаптации и защиты от последствий потепления.

США являются вторым крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. По оценкам ООН, при сохранении текущей глобальной климатической политики средняя температура на планете к концу века вырастет примерно на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Выход США из соглашения увеличит этот показатель примерно на 0,1 градуса.

Глава Greenpeace Deutschland Мартин Кайзер (Martin Kaiser) заявил, что решение Трампа является "геополитическим поджогом" международного правопорядка и служит интересам нефтегазовой отрасли.

По его словам, Европе следует не впадать в прострацию, а формировать новые альянсы для продолжения климатической политики. Отказ от курса на защиту климата стал бы, по его словам, "абсолютно неправильной реакцией" и "капитуляцией перед Трампом".

Это уже второй выход США из Парижского соглашения при Трампе. В период его первого президентского срока Соединенные Штаты также покидали договор, но при администрации Джо Байдена вновь присоединились к нему .

Ранее в этом году администрация Трампа объявила о намерении выйти также из Рамочной конвенции ООН об изменении климата и прекратить участие в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

