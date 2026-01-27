США дадут гарантии безопасности Украине в обмен на уступку территорий России: FT

В случае, если Украина согласится на вывод своих войск с территории Донбасса, Вашингтон, по словам двух собеседников FT, также предварительно готов предоставить Украине больше оружия для укрепления ВСУ в мирное время.

Украинские и европейские чиновники назвали позицию США попыткой давления на Киев. По словам высокопоставленного украинского чиновника, США «останавливаются каждый раз, когда дело доходит до подписания гарантий безопасности» — и все менее ясно, возьмет ли Белый дом на себя обязательства.

В то же время источник, знакомый с позицией США, настаивает, что Вашингтон «не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки». По его словам, США заявили, что гарантии безопасности зависят от согласия обеих сторон на мирный договор, но его содержание — «дело России и Украины».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала информацию о требованиях США к Украине «абсолютной ложью». По ее словам, единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы «свести обе стороны вместе для заключения соглашения». «Прискорбно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам анонимно лгать, чтобы сорвать мирный процесс, который находится в отличной стадии после исторической трехсторонней встречи в эти выходные в Абу-Даби», — добавила она.

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России, в которых представители Белого дома играли роль посредников между украинской и российской делегациями. По данным источников Axios, на переговорах обсуждались все спорные вопросы, включая Донбасс, и они прошли в очень хорошей рабочей атмосфере — «в какой-то момент все выглядели почти как друзья». Зеленский на следующий день во время своего визита в Вильнюс, отвечая на вопросы о переговорах, сказал, что позиция Украины по территориям не изменилась, а на компромисс должны быть готовы все стороны. Он добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы на 100%, и теперь Киев ждет даты и места подписания. Следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.