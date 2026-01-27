Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США дадут гарантии безопасности Украине в обмен на уступку территорий России: FT

© Meduza.io 27 января, 2026 12:06

Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение, подразумевающее передачу Донбасса России, пишет Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

В случае, если Украина согласится на вывод своих войск с территории Донбасса, Вашингтон, по словам двух собеседников FT, также предварительно готов предоставить Украине больше оружия для укрепления ВСУ в мирное время.

Украинские и европейские чиновники назвали позицию США попыткой давления на Киев. По словам высокопоставленного украинского чиновника, США «останавливаются каждый раз, когда дело доходит до подписания гарантий безопасности» — и все менее ясно, возьмет ли Белый дом на себя обязательства.

В то же время источник, знакомый с позицией США, настаивает, что Вашингтон «не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки». По его словам, США заявили, что гарантии безопасности зависят от согласия обеих сторон на мирный договор, но его содержание — «дело России и Украины».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала информацию о требованиях США к Украине «абсолютной ложью». По ее словам, единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы «свести обе стороны вместе для заключения соглашения». «Прискорбно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам анонимно лгать, чтобы сорвать мирный процесс, который находится в отличной стадии после исторической трехсторонней встречи в эти выходные в Абу-Даби», — добавила она.

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России, в которых представители Белого дома играли роль посредников между украинской и российской делегациями. По данным источников Axios, на переговорах обсуждались все спорные вопросы, включая Донбасс, и они прошли в очень хорошей рабочей атмосфере — «в какой-то момент все выглядели почти как друзья». Зеленский на следующий день во время своего визита в Вильнюс, отвечая на вопросы о переговорах, сказал, что позиция Украины по территориям не изменилась, а на компромисс должны быть готовы все стороны. Он добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы на 100%, и теперь Киев ждет даты и места подписания. Следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

